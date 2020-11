Merken Gemerkt

27.11.2020

Debugging von RISC-V-Bausteinen Multicore Debug-Funktionen

PLS Programmierbare Logik & Systeme unterstützt mit ihrem Debug-, Test- und Systemanalysetool Universal Debug Engine (UDE) nun auch die offene und lizenzfreie RISC-V-Architektur sowie die Cyclone-V-FPGA-Familie von Intel.

PLS unterstützt ab sofort auch das Debugging von RISC-V-basierenden Bausteinen und Cyclone-V-FPGAs. © PLS Programmierbare Logik & Systeme GmbH

Bei RISC-V handelt es sich bekanntermaßen um eine auf dem RISC-Designprinzip beruhende Befehlssatzarchitektur, die im Gegensatz zu anderen Architekturen dank der BSD-Lizensierung für alle Interessenten frei zugänglich ist. Bezüglich der Applikationsdomänen ist die RISC-V-Architektur sehr variabel einsetzbar. Halbleiterhersteller können ihre auf RISC-V basierenden Ein-Chip-Systeme (SoCs) in Wortebreiten von 32, 64 oder auch 128 bit realisieren. Zudem lassen sich verschiedene Unterbefehlssätze implementieren, die beispielsweise spezielle Funktionen für eingebettete Systeme oder Integer-Arithmetik ermöglichen.

Neben der generellen Befehlssatzunterstützung der RISC-V-Architektur für 32- und 64-bit-Anwendungen bietet die UDE eine Reihe weiterer praktischer Vorteile. So sind beispielsweise seitens der verfügbaren Compiler bzw. Assembler für RISC-V bezüglich der Registernamen zwei Aufrufkonventionen gebräuchlich: die Standard-Calling-Convention, bei der den Registernamen entweder „x“ oder „f“ vorangestellt wird, und die psABI mit symbolischen Namen. Beim Debugging von Applikationen mit der UDE stehen Entwicklern im Core-Register-Fenster beide Aufrufkonventionen zur Verfügung. Als erstes reales Silizium unterstützt die UDE die High-Performance-MCU E31 von SiFive. Dieser Baustein implementiert den RV32IMAC-Befehlssatz. Für die schnelle und zuverlässige Debug-Kommunikation über JTAG zum E31 stehen Anwendern wahlweise die drei Geräte UAD2pro, UAD2next und UAD3+ der Universal Access Device-Familie von PLS zur Verfügung.

Mit den drei Varianten Cyclone V SE, SX und ST von Intel wird durch die UDE zudem eine weitere FPGA-basierte Bausteinfamilie unterstützt. Alle genannten Bausteine bieten als sogenannte SoC FPGAs ein integriertes Hard Processor System (HPS) in Form eines Arm Cortex-A9 Single- oder Dual-Core-Prozessors an. Damit wird die Flexibilität der programmierbaren Logik eines FPGAs mit der Performance und dem Ecosystem der Arm-Applikationsprozessoren kombiniert. Besonders anwenderfreundlich erweist sich in der Praxis der umfangreiche Support für die Dual Core-Varianten. So werden beispielsweise beide Kerne in einer einzigen Debug-Sitzung und innerhalb einer einzigen gemeinsamen Debugger-Instanz gesteuert.

