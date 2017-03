Merken Gemerkt

09.03.2017

Debuggen und Testen komplexer SOCs

Neue und verbesserte Funktionen zur Auswertung großer Trace-Datenmengen bis zu vier GByte und zur Beurteilung des Laufzeitverhaltens von Echtzeitbetriebssystemen zeichnet die von PLS präsentierte Version 4.8 der Universal Debug Engine (UDE) aus.

Mit der weiterentwickelten Trace-Analyse können diese enormen Trace-Datenmengen noch schneller durchsucht werden. So ermöglicht die Find-All-Funktion in einem Suchdurchlauf über alle Trace-Daten nicht nur das Auffinden von Einzelereignissen wie beispielsweise Einsprünge in Funktionen oder Zugriffe auf bestimmte Speicherstellen, sondern auch von ganzen Ereignissequenzen. Für die effiziente Untersuchung des Laufzeitverhaltens wurde die UDE 4.8 außerdem um eine Callgraph-Analyse erweitert. Neben der Darstellung der Aufrufhierarchie von Funktionen liefert diese wertvolle Profiling-Informationen für Optimierungsaufgaben.

Einmal gewonnen, werden die Trace-Daten in einer Datenbank gespeichert und können von dort immer wieder neu geladen werden. Da die eigentliche Trace-Analyse wahlweise auch offline erfolgen kann, entfallen die sonst üblichen langen Belegungszeiten beispielsweise eines teuren HIL-Arbeitsplatzes. Ebenfalls neu ist ein Add-In zur Beurteilung des Laufzeitverhaltens von Echtzeitbetriebssystemen nach dem OSEK-Standard. Neben dem Aurix TC39 von Infineon werden unter anderem auch die RH850-Serie von Renesas und die neuesten Bausteine der SPC58NE-Familie von STMicroelectronics unterstützt.

www.pls-mc.com