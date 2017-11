Merken Gemerkt

22.11.2017

DC/DC-Wandler: Von 48 V direkt auf 3,3 V bis 5,5 V Stromversorgung

Um die Elektronik und Sensorik im Automobil zu versorgen, werden auf Systemebene typischerweise Spannungen zwischen 1 V und 5 V benötigt. Das bedeutet, dass die 48-V-Busspannung auf die niedrigeren Spannungen gewandelt werden muss. Gleichzeitig ist der Betrieb des DC/DC-Wandlers bei 2 MHz sinnvoll, um sowohl oberhalb der AM-Radiofrequenzen (max. 1,84 MHz) und damit außerhalb des Störbereichs zu bleiben, als auch eine möglichst kompakte Lösung zu erreichen.

Den Anspruch aus hohem Übersetzungsverhältnis und hoher Schaltfrequenz kann bis dato kein Stromversorgungs-IC bedienen. Eine zweistufige Lösung erfüllt diese Forderungen, sie ist jedoch mit diversen Nachteilen verbunden, zum Beispiel erhöhter Platzbedarf, mehrere Bauteile, komplexeres System etc.

ROHM Semiconductor bietet mit dem BD9V100MUF-C nun eine einstufige Spannungswandlung, nämlich einen Gleichspannungswandler mit integriertem MOSFET, der bei einer Schaltfrequenz von 2 MHz aus Eingangsspannungen mit maximal 60 V Ausgangsspannungen von nur 3,3 V oder 5 V (minimal 2,5 V) erzeugen kann. Um dieses Spannungsverhältnis zu erreichen, arbeitet der Baustein mit einer speziellen Pulsregelungs-Technologie (Nano Pulse Control) von ROHM, die mit Hilfe hochspannungsfester BiCDMOS-Prozesse und einer ultraschnellen Pulsregelung eine bisher unerreichte Einschaltzeit von nur 9 ns ermöglicht.

Die neue Technologie ermöglicht eine einstufige Spannungswandlung in 48-V-Systemen, wie sie in Mild-Hybrid-Fahrzeugen zum Einsatz kommen. Damit wird bei 2 MHz der Bauteileaufwand halbiert, was den Platzbedarf in der Applikation verringert und das Systemdesign vereinfacht. Die hohe Schaltfrequenz gestattet zudem den Einsatz kleinerer externer Bauteile, zum Beispiel Spulen und Ausgangskondensatoren.

Zu den technischen Spezifikationen des nur 4,0 x 4,0 x 1,0 mm3 großen Gleichspannungswandlers gehören ein Eingangsspannungsbereich von 16 V bis 60 V, Ausgangsspannungen von 0,8 V bis 5,5 V mit ±2% Genauigkeit und eine Schaltfrequenz von 1,9 bis 2,3 MHz. Der maximale Ausgangsstrom beträgt 1 A. Der Betriebstemperaturbereich liegt zwischen -40 °C und +125 °C. Muster des BD9V100MUF-C sind ab sofort verfügbar, OEM-Stückzahlen ab Dezember 2017. (oe)