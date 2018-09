Merken Gemerkt

27.09.2018

DC/DC-Abwärtswandler für Automobilanwendungen Stromversorgung

ROHM Semiconductor kündigt synchrone sekundär getaktete DC/DC-Abwärtswandler für Automobilanwendungen an. Die Bausteine der BD9S-Serie sind für einen Temperaturbereich von -40 °C bis +125 °C ausgelegt. Die Produkte werden in einem Leadless-Gehäuse mit benetzbaren Anschluss-Pins (wettable flanks) angeboten und eignen sich für Radar-, Kamera- und Sensorik-Anwendungen in Fahrerassistenzsystemen.

Das steigende Sicherheitsbedürfnis und die Entwicklungen im Bereich des Autonomen Fahrens erfordern den Einsatz von zusätzlichen Diagnose- und Überwachungsfunktionen. Diese benötigen eine höhere Anzahl von Subsystemen einschließlich Sensoren und Kameramodulen. Die Folge ist eine höhere Stromaufnahme. Gleichzeitig muss zur Reduzierung des Fahrzeuggewichts die Größe und Anzahl der Bauteile reduziert werden. Die Stromversorgungs-ICs von ROHM tragen zu mehr Sicherheit bei, die in zukünftigen Anwendungen erforderlich ist.

Die BD9S-Serie besteht aus einem kompakten, effizienten für Automobilanwendungen geeigneten Stromversorgungs-IC mit einer Enable-Funktion zur Einstellung der Startzeit und einer PGOOD-Ausgangsanzeige zur Verbesserung der funktionalen Sicherheit des Systems.

Die Produktpalette unterstützt Ausgangsströme von 0,6 A bis 4,0 A. Die Bauelemente werden in Gehäusen mit Abmessungen von 2 mm x 2 mm und 3 mm x 3 mm angeboten. Sie ermöglichen einen Betrieb mit einem Wirkungsgrad von 90% (bei 3,6 V Eingangsspannung und 1,8 V Ausgangsspannung). Die Stromregelung sorgt zudem für ein schnelles Ansprechen auf Lasttransienten und verhindert in Verbindung mit einer festen Schaltfrequenz von 2,2 MHz Störungen im AM-Band. Die höhere Frequenz erlaubt den Einsatz kleinerer externer Komponenten, was zu einem höheren Grad an Miniaturisierung und Energieeinsparung beiträgt.

Die ICs verfügen über eine Enable-Funktion zur Einstellung der Startzeit und einen Ausgangsindikator (Power-Good-Funktion), der anzeigt, ob die korrekte Ausgangsspannung erreicht wurde. Der Strommodus-Regelkreis mit festen Frequenzschwankungen von 2,2 MHz ermöglicht es, die Abmessungen der Peripheriekomponenten zu reduzieren und Störungen aus dem AM-Funkbereich zu eliminieren. Ein dedizierter Leichtlastmodus verbessert die Effizienz im unteren Stromlastbereich. Das Ergebnis ist eine höhere Miniaturisierung und Leistungseinsparungen bei sicheren Fahrunterstützungsmodulen.

Anwendungsbeispiele sind ADAS-Sensoren, Kameras, Radargeräte und Fahrtenschreiber © ROHM Semiconductor

