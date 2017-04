Merken Gemerkt

11.04.2017

Datenrekorder für Multisensorik

Die Recording-Software AVETO.rec (Automotive Validation Toolchain) von b-plus ist gezielt auf Sensoren und Steuergeräte zukünftiger Fahrerassistenzsysteme und autonomer Systeme zugeschnitten.

Weboberfläche von AVETO.rec © b-plus

Die Datenmenge eines einzelnen Sensors, z. B. einer Kamera oder eines Radars, ist überschaubar. Denkt man jedoch an die Menge von Sensoren, die an ein Zentralsteuergerät angeschlossen werden, kommt man auf sehr hohe Datenmengen im mittleren zweistelligen Gigabit-Bereich. Sichere Datenauskopplung, Datenintegrität und Zeitsynchronität in Kombination mit hoher Performance und einer leicht zu bedienenden Weboberfläche machen AVETO.rec von b-plus zu einem anpassbaren System für die Validierung von Systemen mit hohem Datenaufkommen. Die Software ermöglicht dabei die Aufzeichnung der Sensordaten, anspruchsvollste Messtechnik-Aufgaben und die Validierung dieser Daten im Anschluss. Schwerpunkt hierbei ist die Sicherstellung der Datenintegrität nach ISO26262-8:2011. Um die Datenintegrität sicherzustellen und im Nachgang zu überprüfen, in jedem Datenblock zusätzliche Redundanz in Form eines CRC-32C Wertes angefügt. Die AVETO.rec Software setzt auf der robusten Hardware BRICK auf und kann vom einzelnen ECU Logging System über ganze Systemcluster skaliert werden.

