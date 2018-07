Merken Gemerkt

17.07.2018

Datenlogger-Software unterstützt Windows-Messsoftware und Linux-Datenlogger Messdatenerfassung

Mit IPEmotion RT (Real Time) stellt Ipetronik eine neue Datenlogger-Software vor, bei der Logger-Software und PC-basierte Messsoftware auf eine gemeinsame Quellcode-Plattform gestellt wurde. Das Tool basiert auf der Windows-PC-Messdaten- und Erfassungssoftware IPEmotion und steht nun als betriebssystemunabhängige Software zur Verfügung, die auch für Linux-64-Bit-Systeme ausgelegt ist.

Aufgrund derselben Software-Basis können Anwender nun IPEmotion auf ihren Windows-PCs nutzen und gleichzeitig die auf Linux-basierten Datenlogger-Serien einsetzen. Neue Funktionen werden global nur ein Mal entwickelt und stehen anschließend sowohl Windows- als auch Linux-Betriebssystemen zur Verfügung. Ein einheitliches Bedienkonzept stellt dabei sicher, dass dieselben Funktionen auf unterschiedlichen Plattformen eins-zu-eins ausgeführt werden. Auch können die Messkonfigurationen und Datenformate zwischen den Systemen ausgetauscht werden, unabhängig davon, wo sie erzeugt wurden. Dadurch sind die Messergebnisse identisch und reproduzierbar, was insbesondere bei Messaufgaben am Prüfstand und mobilen Anwendungen in Fahrversuchen wichtig ist.

PlugIn-Konzept

Das IPEmotion PlugIn-Konzept steht auch unter IPEmotion RT zur Verfügung. Über die offene PlugIn-Schnittstellen-Technologie können weitere Entwicklungsressourcen eingebunden werden, da sowohl Anwender als auch externe Entwickler eigene PlugIns schreiben können. Unter Linux stehen zudem Treiberbibliotheken zur Verfügung, die die Integration von Messsystemen und Protokollen unterstützen.

Auch die Datenlogger-Lizenzierung ist unter IPEmotion RT stark vereinfacht. Zur Lizenz-Aktivierung muss lediglich ein Lizenz-Schlüssel eingetragen werden, der ohne Internetverbindung die Funktion freischaltet. Das Basispaket, in dem Messeingänge/Schnittstellen und grundlegende Features bereitgestellt werden, beinhaltet Funktionen wie OBD, Traffic, Webserver-Visualisierung, CANdb-Messung/-Speicherung.

Schnittstellen für Import/Export

Die Embedded-Linux-Plattform stellt als Real-Time-Anwendung sicher, dass die Daten synchron mit einem 64-Bit-Zeitstempelformat mit einer Auflösung von einer Nano-Sekunde gespeichert werden. Über die doppelte Speichermedien-Architektur werden die nativen Rohdaten im Linux-Datenformat sicher abgelegt – auch bei "harten" Spannungsausfällen/Unterbrechungen. Die von Windows lesbaren Sekundärdaten (ZIPRT-Format) können zur weiteren Auswertung über ein Netzlaufwerk exportiert werden.

IPEmotion RT bietet zudem eine Gateway-Schnittstelle zwischen Messrechner und Datenlogger. Durch den Ethernet-/WiFi-Gateway-Betrieb werden sämtliche Messdaten autark auf dem Logger gespeichert und über den IPEmotion RT.UI Desktop visualisiert. Das beinhaltet neben Datenstreams von USB- und Netzwerk-Kameras auch Bus-Traffic-Daten von CAN, LIN, FlexRay. Durch die vollständige Übertragung aller Online-Daten kann der Anwender überprüfen, ob die Messaufgabe zum einen richtig konfiguriert wurde und zum anderen, ob alle Messeingänge tatsächlich Daten senden. Der Gateway-Betrieb unterstützt mehrere XCP-Slaves mit individuell einstellbaren DAQ-Listen. Das ermöglicht den Export einer A2L-Beschreibungsdatei, sodass der Logger in Fremdsoftware (bspw. ETAS oder Vector) integriert werden kann.

