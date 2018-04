Merken Gemerkt

27.04.2018

Datenbuch: Metall-Oxid-Varistoren Überspannungsschutz

TDK bietet ein komplett überarbeitetes Datenbuch zu Epcos Metall-Oxid-Varistoren für den Überspannungsschutz an. Enthalten sind neben dem Portfolio an bedrahteten Scheibenvaristoren die neuen SNF-Typen mit einem Temperaturbereich von -40 °C bis +125 °C, die auch in einer nach AEC-Q200 qualifizierten Automotive-Ausführung verfügbar sind.

© TDK

Weitere Bauteile sind die ThermoFuse Varistoren T14 und T20 mit ihrer integrierten thermischen Sicherung, die den Varistor bei Überlastung vom Netz trennt. Über einen zusätzlichen Monitor-Pin kann der Zustand des Varistors erkannt und etwa über eine LED signalisiert werden. Außerdem werden das Spektrum an Block- und Laschen-Varistoren für die Leistungselektronik und Energietechnik sowie SMD-Typen vorgestellt.

Das Datenbuch bietet technische Beschreibungen und ist in Summe laut Anbieter ein umfassendes Nachschlagewerk, das Entwickler bei der Auswahl passender Varistoren unterstützt. Es umfasst 405 Seiten, ist ausschließlich in Englisch erhältlich und kann unter Angabe der Nummer EPC:62026-7600 bestellt werden.

