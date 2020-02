Merken Gemerkt

14.02.2020

Danisense-Stromsensoren im Vertrieb bei Digi-Key Sensorik

Präzise Stromsensoren von Danisense sind ab sofort weltweit bei Digi-Key erhältlich. Der Distributor nimmt im Rahmen einer getroffenen Vereibarung diverse Modelle plus Zubehör, die unter anderem auch für Automotive-Anwendungen geeignet sind, in sein Sortiment auf.

© Danisense/Digi-Key

Zum Digi-Key-Angebot gehören Stromsensoren von 50A bis 2000A. Alle basieren auf der Technologie von Danisense, bei der ein geschlossener Regelkreis über einen Luftspalt (flux gate) als Magnetfeldmesser gespeist wird und so präzise, stabile und wiederholbare Messungen ermöglicht. Die Produkte werden im vertikal integrierten Werk in Dänemark hergestellt. Die 2012 gegründete Danisense verfügt über Niederlassungen in Dänemark und Japan.

Digi-Key soll die Produkte unter anderem im Bereich Automotive vertreiben. Die Stromsensoren sind z.B. für Anwendungen wie E-Mobilität, Stromwandler, Oszilloskope, Multimeter und Batteriespeicher geeignet.

