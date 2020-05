Merken Gemerkt

29.05.2020

Cybersecurity-Normen Security

Das Thema Cyber-Sicherheit begleitet die Entwicklung von Steuergeräten für Fahrzeuge von Beginn an. In diesem Zusammenhang startet TÜV SÜD nun eine weitreichende Kooperation mit dem italienischen Cybersecurity-Unternehmen DRIVESEC.

TÜV SÜD startet eine Kooperation mit dem italienischen Cybersecurity-Unternehmen DRIVESEC. Mit dem von beiden Unternehmen entwickelten Dienstleistungspaket Cybersecurity Assessment for Automotive Components werden Hersteller von Steuergeräten, Software- oder Hardwarekomponenten unterstützt. Das Ziel: Bereits in der Startphase, aber auch bei der Herstellung und im Betrieb sicherzustellen, dass alle relevanten Normen und Regularien eingehalten werden. Damit liefern die Fachleute den Herstellern einen detaillierten technischen Sicherheitsbericht.

Auf dem Programm von Cybersecurity Assessment for Automotive Components stehen die unabhängige Prüfung und Bewertung des Schutzniveaus von Steuergeräten sowie Hard- und Software-Komponenten. Die Fachleute überprüfen, ob alle relevanten Sicherheitsnormen eingehalten werden. Dazu gehören etablierte Normen und solche, die sich noch in der Entwicklung befinden, genauso wie regulatorische Vorgaben und Handlungsempfehlungen zur Cybersecurity. Aufbauen können die Experten des TÜV SÜD hierbei auf ihre langjährige Erfahrung in internationalen Standardisierungsgremien und der Mitarbeit an aktuellen Standardisierungsprojekten wie beispielsweise den Normen ISO/SAE 21434 für Cybersicherheit im Fahrzeugbereich und ISO 24089 für Softwareupdates.

Mit dem Programm liefern die Fachleute von TÜV SÜD und DRIVESEC den Herstellern einen detaillierten technischen Sicherheitsbericht, der Stärken und Schwächen von Produkten und Prozessen genau aufzeigt und konkrete Empfehlungen gibt, wie die Sicherheit und die Qualität insgesamt verbessert werden können. „Mit Cybersecurity Assessment for Automotive Components ergänzen wir unsere breite Service-Palette rund um das Thema Cybersecurity im Automobilbereich“, sagt Patrick Fruth.

