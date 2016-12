Merken Gemerkt

16.12.2016

Crashtest Facility of the Year

CARISSMA, das künftige wissenschaftliche Leitzentrum für integrale Fahrzeugsicherheit der Technischen Hochschule Ingolstadt ist mit der Auszeichnung „Crashtest Facility of the Year“ prämiert worden. Eine vom deutschen Anlagenbauer Messring konzipierte und gebaute Crashtestanlage ist eines der Kernelemente des europaweit einzigartigen Test- und Forschungszentrums.

Im Juni 2016 wurde der Forschungsbau an der Technischen Hochschule Ingolstadt offiziell eingeweiht. Auf insgesamt 4.000 Quadratmetern Nutzfläche befinden sich neben der Crashtestanlage ein Fallturm, ein Simulationslabor, ein HiL-Labor sowie eine Vielzahl vernetzter Speziallabore und -einrichtungen.(© Henn Architekten)

Für CARISSMA lieferte Messring ein MicroTrack-Schienensystem, einen speziell für Crashtestanlagen konzipierten elektrischen Antrieb, einen mobilen Aufprallblock, eine Filmgrube mit transparenter Abdeckung, sowie diverse Barrieren und Aufbauten für unterschiedlichste Aufprallszenarien nach Ingolstadt.

Die 77 Meter lange Crashanlage wurde mit dem bewährten MESSRING MicroTrack-Schienensystem ausgerüstet. Dieses System hat den großen Vorteil, dass der Führungskanal sehr viel schmaler als bei üblichen Lösungen ist und dadurch viel mehr Details bei Hochgeschwindigkeitsaufnahmen des Fahrzeugs von unten aus der Filmgrube sichtbar werden – ein Schlüsselkriterium bei der Bewertung des Crashverhaltens von Fahrzeugen. Die Spezialbarrieren ermöglichen u.a. Offset-Versuche, Small-Overlap- sowie Pfahltests

Angetrieben wird die Schlittenanlage von einem Elektroantrieb mit einer Nominaleistung von 400 Kilowatt, der speziell für Crashtests entwickelt wurde. Damit lassen sich Fahrzeuge mit bis zu 30 Tonnen Gesamtgewicht auf eine Geschwindigkeit von 65 km/h beschleunigen, bevor sie auf den Aufprallblock treffen. Dieser Block hat die Besonderheit, dass er vollständig demontierbar ist, also die Hallenfläche komplett freigeräumt werden kann. So lassen sich innerhalb der Crashhalle auch aktive Sicherheitsversuche durchführen um z.B. Bremsassistenzsysteme von Fahrzeugen zu prüfen, was mehr Fläche benötigt. (oe)

