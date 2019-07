Merken Gemerkt

01.07.2019

Controller unterstützen EMI-Qualifizierung von Automotive-Touchscreens Displays

Microchip kündigt drei maXTouch-Touchscreen-Controller sowie Optimierungen an, die Touchscreens in Fahrzeugen besser vor elektromagnetischen Störungen bewahren. Die Controller der TD-Serie basieren auf einem differentiellen Verfahren zur gegenseitigen Signalerfassung, was den Signal-Rausch-Abstand (SNR) erheblich erhöht. Das ermöglicht dicke Glas- oder Kunststoff-Deckgläser und Multi-Touch-Unterstützung mit Handschuhen – bis zu einem Äquivalent von 4,5 mm Polymethylmethacrylat (PMMA).

Die Controller MXT1067TD, MXT1189TD und MXT1665TD erweitern das Angebot von Microchip um Varianten für 9- bis 13-Zoll-Automotive-Touchscreens und werden durch die kürzlich eingeführten Controller MXT449TD, MXT641TD, MXT2113TD und MXT2912TD ergänzt, die Touchscreens mit bis zu 20 Zoll unterstützen. Jeder Controller wurde gemäß den Anforderungen nach Automotive SPICE Level 3 und ASIL B (Automotive Safety Integrity Level; ISO 26262) entwickelt.

Alle Bausteine der TD-Serie bieten eine spezielle Signalformung, mit der sich die abgestrahlten Emissionen des Touch-Controllers über ein EMI-Optimierungstool optimieren lassen. Zusammen mit den Experten in Microchips Entwicklungszentren lassen sich mit diesem Tool benutzerdefinierte HF-Grenzwerte eingeben und die Form des übertragenen Burst-Signals für die berührungsempfindliche Erfassung anpassen.

Die Signalformung erfolgt durch aus dem Tool abgeleitete Firmware-Parameter und hilft Entwicklern, die grundlegende Burst-Frequenz so einzustellen, dass sie mit anderen Anwendungen im Fahrzeug zusammenarbeitet. - z.B. dem schlüssellosen Zugangssystem. Die resultierenden Parameter werden dann in die maXTouch-Konfigurationsdatei eingefügt, wodurch die Leistungsfähigkeit des Touch-Controllers an das individuelle Kundendesign angepasst wird.

Damit können Entwickler Zeit in EMV-Testräumen einsparen, da keine Experimente mit verschiedenen Konfigurationseinstellungen durchgeführt werden müssen, um die gewünschte EMI/EMV-Leistungsfähigkeit zu erzielen.

Entwicklungsunterstützung

Zu den Zielanwendungen zählen Mittelkonsolen-Displays und Navigationssysteme. Für jedes Bauteil der Serie von maXTouch-Touchscreen-Controllern ist ein Evaluierungskit erhältlich. Die Kit-Nummern lauten ATEVK-MXT1067TDAT-A (I2C), ATEVK-MXT1189TDAT-A (I2C), ATEVK-MXT1189TDAT-C (SPI), ATEVK-MXT1665TDAT-A (I2C) und ATEVK-MXT1665TDAT. Jedes Kit enthält eine Leiterplatte (PCB) mit dem maXTouch-Touchscreen-Controller, einen Berührungssensor auf einer Klarglas-Abdeckung, die Flachbaugruppe (FPC; Flat Printed Circuit) zum Anschluss an den Sensor, eine Brückenplatine zum Anschluss des Kits an den Host-Rechner über USB sowie Kabel, Software und Dokumentation. Alle Controller sind auch zu maXTouch Studio kompatibel, einer vollständigen Software-Entwicklungsumgebung für die Evaluierung der maXTouch-Touchscreen-Controller.

Die maXTouch-EMI-Optimierungen stehen im Rahmen der Systemunterstützung über eines der weltweiten Entwicklungszentren von Microchip zur Verfügung. Die Controller MXT1067TD, MXT1189TD und MXT1665TD sind als Muster und in Serienstückzahlen in den Gehäusen TQFP128 (nur MXT1067TD) und LQFP144 erhältlich.

