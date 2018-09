Merken Gemerkt

26.09.2018

Continental: Umfeldmodell für Nutzfahrzeuge Fahrerassistenz

Continental ergänzt sein Lösungsangebot für das automatisierte Fahren von Nutzfahrzeugen mit einem Umfeldmodell, das die Fahrzeugumgebung mithilfe verschiedener Sensoren umfassend erfasst. Die zuverlässige Wahrnehmung der Fahrzeugumgebung und deren Bewertung ist Grundvoraussetzung für hochentwickelte Fahrerassistenzfunktionen und Automatisiertes Fahren. Dafür werden die Daten von Sensoren wie Kamera, Radar und Lidar mit zusätzlichen Informationen wie dem vorausliegenden Straßenverlauf zusammengeführt und von einem intelligenten Steuergerät, der Assisted and Automated Driving Control Unit (ADCU), gesammelt, ausgewertet und interpretiert.

Das komplexe und detaillierte Umfeldmodell kann auch als Voraussetzung für hochentwickelte Fahrerassistenzfunktionen genutzt werden und zu mehr Sicherheit auf der Straße beitragen. Auf der IAA Nutzfahrzeuge ist zu sehen, wie ein Umfeldmodell funktioniert, zusätzlich werden die Anwendungsfälle darunter Platooning und der Rechtsabbiegeassistent gezeigt.

Continental rechnet in den kommenden Jahren mit einer weltweit steigenden Nachfrage nach Subsystemen für das automatisierte Fahren. Das Angebot richtet sich insbesondere an Nutzfahrzeughersteller in Europa, Nordamerika und Asien. Die Vorentwicklung für das Umfeldmodell hat Continental in einem eigenen Projekthaus zum automatisierten Fahren im weltweiten Entwicklungszentrum in Frankfurt am Main gebündelt, wo Experten aus dem Pkw- und Nutzfahrzeugbereich gemeinsam forschen.

Informationen sind konfigurierbar

Für die Umfelderkennung bietet Continental verschiedene Radarsensoren und Kameras; an einem 3D Flash Lidar für Pkw und Nutzfahrzeuge arbeiten die Entwicklungsingenieure. Mit der Kombination verschiedener Sensoren wird der Blick auf die Umwelt zuverlässiger und präziser, denn jeder Sensor hat seine Stärken und erfasst jeweils unterschiedliche Parameter der Umwelt. Neben den Sensordaten zu anderen Verkehrsteilnehmern und statischen Objekten wie Fahrbahnmarkierungen und Verkehrszeichen fließen über Konnektivitätstechnologien für die Fahrzeug-zu-Fahrzeug (V2V)- und Fahrzeug-zu-Infrastruktur-Kommunikation (V2X) weitere Informationen in das Modell ein: Unter anderem liefern HD-Karten und GPS exakte Positionsdaten des Fahrzeugs. Über Systeme wie den dynamischen eHorizon und Verkehrsdaten von Drittanbietern kann zudem die gesamte Verkehrssituation berücksichtigt werden, etwa ein vorausliegender Stau oder eine Wanderbaustelle. So entsteht ein verlässliches Abbild der Fahrzeugumgebung. Continental kann das System dahingehend anpassen, welche und wie viele Informationen in das Umfeldmodell einfließen.

Berechnet wird das Umfeldmodell in der Assisted and Automated Driving Control Unit von Continental: Das zentrale Steuergerät für Automatisiertes Fahren ist ein Hochleistungsrechner, der höchsten Sicherheitsanforderungen (ASIL D) entspricht. Zudem erfüllt er die Anforderungen an die für Hochautomatisiertes Fahren erforderliche Hardware. Auf der ADCU werden die ermittelten Informationen ausgewertet, interpretiert und mehr als fünfzigmal pro Sekunde wird ein Umfeldmodell erstellt. Es fungiert als Software, die die Informationen der einzelnen Sensoren und der verschiedenen Anwendungen verbindet.

Erst durch das Erfassen des Fahrzeugumfeldes ist es dem Truck möglich, sich in seiner Umgebung zu orientieren und Entscheidungen für die Fahrstrategie zu treffen, indem er zum Beispiel mögliche Fahrkorridore kennt. Hersteller können die Funktionalität flexibel in ihre Gesamtsysteme integrieren.

Kamera, Radar, Lidar: Mit der Fusion unterschiedlicher Sensorinformationen wird der Blick auf die Umwelt zuverlässiger und präziser. © Continental

