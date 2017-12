Merken Gemerkt

13.12.2017

Continental entwickelt digitalen Rückspiegel ohne Splitscreen Kamera-Monitor-System

Continental bringt die nächste Generation seines digitalen Außenspiegels ProViu Mirror. In der neuen Version des Kamerasystems gibt es nur noch ein einziges Bild. ProViu Mirror zeigt die verschiedenen Bilder der seitlich an der Fahrerkabine angebrachten Kameras auf den Innenraum-Displays als ein einziges zusammengefügtes Bild.

„Statt einer Eins-zu-eins-Nachahmung des traditionellen Spiegels schöpfen wir das volle Potenzial von Kamera-Monitor Systemen aus“, erläutert Dr. Michael Ruf, Leiter der Business Unit Commercial Vehicles & Aftermarket bei Continental. „Durch die Merged-View-Darstellung erhält der Fahrer einen noch besseren Überblick von der aktuellen Verkehrssituation. Dieses lückenlose Überprüfen leistet einen großen Beitrag zum vorausschauenden Fahren und hilft, Unfälle zu vermeiden. Gleichzeitig bleibt es bei dem Vorteil der Vorgänger-Version: reduzierter Luftwiderstand und dadurch bis zu zwei Prozent weniger Kraftstoffverbrauch.“

Bei ProViu Mirror sind auf beiden Seiten des Fahrzeugs jeweils zwei Kameras angebracht, die die Bereiche von Hauptaußen-, Weitwinkel- und Nahbereichsspiegel abdecken. Die Aufnahmen werden auf zwei Displays rechts und links an der A-Säule in der Kabine übertragen. Die Kamerabilder befinden sich so permanent in Blickrichtung des Nutzers. Bislang wurden die verschiedenen Sichtfelder, die von den Kameras erfasst werden, im Display als einzelne Bilder übereinander angezeigt. In der neuen Version haben die Entwickler von Continental die Sichtfelder zu nur einem Bild im Display kombiniert.

Die neuen Displays sind größer und haben ein Seitenverhältnis von 16:9. Dank Full-HD-Auflösung erhält der Fahrer kontrast- und detailreichere Bilder. Optional werden die Displays an der A-Säule durch ein zentrales Display an der Instrumententafel ergänzt, das den Bereich des Frontspiegels wiedergibt.

ProViu Mirror erfüllt die gesetzlichen Anforderungen für indirekte Sichtgeräte (UN ECE R46), die Standards für Kamera-Monitorsysteme nach ISO 16505:2015 sowie die Standards für funktionale Sicherheit für Straßenfahrzeuge (ISO 26262). Die verfügbare Basisversion will Continental nun mit interessierten OEMs entsprechend der spezifischen Anforderungen ihrer Baureihen industrialisieren. Dabei werden die Displays an das Interieur der Kabine und die Kameraarme an die Außengeometrie der Fahrzeuge angepasst sowie aerodynamische Studien durchgeführt.

