Merken Gemerkt

Merken

10.04.2018

congatec SMARC 2.0 Modul für Automotive-Plattformen von Luxoft Cockpit-Design

congatec und der IT Service-Provider Luxoft haben eine neue Generation von Automotive-Plattformen mit SMARC 2.0 Computer-on-Modules vorgestellt. Die von Intel und Luxoft gemeinsam entwickelte Automotive Reference Platform (ARP) - die mit dem conga-SA5 als erstes offiziell unterstütztes Modul auf den Markt kommt – soll Digital-Cockpit-Designs von Fahrzeugen der nächsten Generation smarter machen.

Die Plattform ermöglicht das Clustern bisher getrennt gemanagter Funktionen wie Instrumentenanzeigen, Insassenüberwachung und erweiterte Fahrerassistenzsysteme - auch Advanced Driver Assistance Systems (ADAS) genannt. Zielkunden sind Mobility-OEMs und ihre Zulieferer, die Hardware- und Softwarelösungen für digitale Cockpitsysteme der nächsten Fahrzeuggeneration entwickeln.

Die Plattform nutzt ein Intel Atom E39xx Prozessor-basiertes SMARC 2.0 Modul von congatec in Kombination mit einem Intel Cyclone V SoC FPGA mit integrierten ARM Cores und MAX 10 FPGAs. Die Plattform ermöglicht den multifunktionalen Betrieb auf einem System. So werden Fahrerassistenzsysteme mit Videoverarbeitung auf Basis von Deep-Learning Algorithmen und Künstlicher Intelligenz gepaart mit Insassensicherheitssystemen wie Fahreraufmerksamkeitserkennung möglich - in Kombination mit Navigation, Insassen-Infotainment und Rear-Seat-Entertainment.

Features der Automotive Reference Platform

Das modulare Systemdesign basiert auf wechselbaren SMARC 2.0 Modulen von congatec, die mehrere Devices und Architekturen unterstützen - inklusive der Intel Atom Automotive-Prozessoren für den Einsatz im Fahrzeug - und unterstützt den Intel Cyclone V SoC Automotive-FPGA mit integrierten ARM Cores und MAX 10 FPGAs.

Die Plattform bietet Schnittstellen für vier unabhängige On-Board-Displays und unterstützt zusätzliche Displays über Erweiterungssteckplätze. Zwei HMSC-Konnektoren sorgen für High-Speed I/O-Erweiterungsmöglichkeiten. Eine Auswahl an Erweiterungsboards -für alle relevanten aktuellen und aufkommenden Automotive-Standards für drahtgebundene und drahtlose Kommunikation - ist bereits über das Partner-Ökosystem verfügbar. Ein Beispiel ist der dedizierte Erweiterungssteckplatz für den Vehicle Interface Processor (VIP), der mehrere Architekturen unterstützt. Ein Analog- und Digitalautoradio und eine Onboard-DSP-Lösung runden die Designmöglichkeiten Plattform ab.

Die conga-SA5 basierte ARP wird von der Luxoft Software-Plattform PELUX/Qt Automotive Suite Digital Cockpit unterstützt, einer Linux-basierten Open Source Software-Plattform, die eine Integration von Drittapplikationen in Fahrzeuge ermöglicht.

© congatec

weitere Informationen