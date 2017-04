Merken Gemerkt

04.04.2017

CODESYS V3.5 SP10 unterstützt noch mehr CAN- und CAN-FD-Interfaces

Die Automatisierungssoftware CODESYS von der Firma 3S-Smart Software Solutions unterstützt noch mehr CAN- und CAN-FD-Interfaces von PEAK-System.

Mit der im Dezember veröffentlichten Version CODESYS V3.5 SP10 können nun auch das PCAN-Ethernet Gateway DR und das PCAN-Wireless Gateway DR mit den CODESYS-Anwendungen Gateway und Control Win V3 genutzt werden. Folgende PCAN-Produkte werden schon länger unterstützt: USB, USB Pro, USB Pro FD, ExpressCard, PCI Zweikanal, PCI Express Vierkanal und die PCI Express FD Zweikanal.

Die Software CODESYS Gateway dient der Service-Kommunikation der CODESYS-Oberfläche mit dem Laufzeitsystem CODESYS Control V3. Dank integrierter PCAN-Basic API kann diese Kommunikation auch via CAN erfolgen. So kann zum Beispiel eine CODESYS-Applikation von einem Windows-PC per CAN auf eine Embedded-Steuerung übertragen und gedebuggt werden. Zudem kann der CODESYS CANopen- oder J1939-Stack beziehungsweise eine beliebige andere CAN-RAW-Applikation durch die Integrierung der PCAN-Basic API in CODESYS Control Win V3 auf einem Windows-PC getestet werden.

Des Weiteren funktioniert die CODESYS Control RTE Anwendung aktuell mit den Zweikanalversionen der PCAN-PCI und der PCAN-PCI Express. Zukünftig soll auch die PCAN-PCI Express FD unterstützt werden. Die Echtzeit-Soft-SPS CODESYS Control RTE greift direkt auf die Hardware zu und wurde für echtzeitkritische Anwendungen entwickelt. Zudem läuft SocketCAN, eine Sammlung von CAN-Treibern, unter CODESYS Control für Linux. Somit können alle CAN- und CAN-FD-Interfaces von PEAK-System auch problemlos unter Linux mit CODESYS-Software verwendet werden.

