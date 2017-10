Merken Gemerkt

26.10.2017

CMOS-Bildsensor für Fahrzeugkameras mit 7,42 Megapixel

Sony stellt mit dem IMX324 einen Stacked-CMOS-Bildsensor vor, der die nach eigener Angabe branchenweit höchste Auflösung mit einem 7,42 Megapixel RCCC-Filter (Farbfilter, der rot (R) und clear (C) kombiniert) für Frontkameras in fortschrittlichen Fahrerassistenzsystemen bietet. Ab November 2017 sollen erste Muster zur Verfügung stehen.

© Sony

Der Bildsensor bietet laut Sony in etwa die dreifache horizontale Auflösung herkömmlicher Bildsensoren, was hochauflösende Bilder entfernter Verkehrszeichen ermöglicht, die sich 160 m vor der Kamera befinden. Darüber hinaus bietet der Sensor einen Pixel-Binning-Modus, um die Empfindlichkeit in Umgebungen mit schlechten Lichtverhältnissen zu erhöhen und eine Empfindlichkeit von 2666 mV zu erzielen. Damit lassen sich Bilder von Fußgängern und Hindernissen auch in dunklen Umgebungen aufnehmen (Helligkeit bei Mondlicht). Nach Angabe des Herstellers arbeitet der Sensor auch in Umgebungen mit ungleichmäßiger Beleuchtung bei Nachtfahrten, hervorgerufen durch Scheinwerfer und Straßenlaternen. Diese Funktion erfasst abwechselnd dunkle Bereiche mit hoher Empfindlichkeit und helle Bereiche mit hoher Auflösung, womit sich nach der Signalverarbeitung in der letzten Stufe ein präzises Bild ergibt.

Damit steht ein Stacked-Aufbau für einen Bildsensor bereit, der im Fahrzeugbereich zum Einsatz kommt. Dabei werden die Pixelanordnung und Signalverarbeitungsschaltkreise in Schichten angelegt, um eine kompakte Größe und einen geringen Stromverbrauch bei gleichzeitig hoher Auflösung zu erzielen. Der Bildsensor wird zu den Bildverarbeitungsprozessoren „EyeQ 4“ und „EyeQ 5“ kompatibel sein, die derzeit von Mobileye für den Einsatz in ADAS und autonomer Fahrzeugtechnik entwickelt werden.

Der Sensor soll bis Juni 2018 die Teststandards hinsichtlich der Zuverlässigkeit elektronischer Bauelemente für den Einsatz im Automotive-Bereich (AEC-Q100) erfüllen. Sony hat zudem einen Entwicklungsprozess eingeführt, der den Standards ISO 26262 für funktionale Sicherheit im Automotive-Bereich entspricht. Damit wird Entwicklungsqualität gewährleistet, damit ein Automotive-Produkt diese Anforderungen entsprechend ASIL B(D) hinsichtlich der Fehlererkennung, -benachrichtigung und -steuerung unterstützt. Darüber hinaus bietet der Sensor eine Sicherheitsfunktion, die das Ausgangsbild vor Änderungen schützt. Dies soll laut Sony die branchenweit erste Anwendung einer solchen Funktion in einem Bildsensor für Fahrzeugkameras sein.

Wesentliche Leistungsmerkmale des IMX324 © Sony

