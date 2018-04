Merken Gemerkt

04.04.2018

Cluu-Apps von MicroNova zum Datenmanagement Datenverarbeitung

Mit individuellen Anwendungen unterstützt MicroNova Unternehmen dabei, ihre Daten im Blick und im Griff zu behalten: Auf Basis der Anwendungsplattform Cluu entsteht eine individuelle App, die Daten aus verschiedenen Quellen zusammenführt, analysiert und übersichtlich darstellt.

Neben der Vielzahl an Chancen, die sich Unternehmen mit der Digitalisierung bieten, bringen Themen wie Connected Car und Agile Development auch Herausforderungen mit sich. Dazu zählt unter anderem, dass riesige Datenmengen aus verschiedenen Systemen richtig erfasst, verarbeitet und analysiert werden müssen. Mit den Cluu-Apps von MicroNova können Unternehmen Daten aus verschiedenen Quellen in einer Anwendung zusammenführen und zentral auswerten.

Die zugrunde liegende Anwendungsplattform Cluu der Firma Softwarehelden bindet die Datenquellen „live“ an, so dass sämtliche Daten ein Gesamtmodell bilden. Im Gegensatz zu herkömmlichen Datawarehouse-Lösungen lassen sich die Informationen nicht nur lesen und auswerten, sondern auch bearbeiten. Die Cluu-App synchronisiert die Änderungen in Echtzeit mit dem System, aus dem die Daten stammen.

Der Automotive-Markt ist dabei im Fokus für weitere Cluu-Szenarien. Aktuell befinden sich die Anwendungen vor allem in der Automotive-Branche im Einsatz und werden bei zwei Automobilherstellern im Live-Betrieb agil weiterentwickelt.

Wie die neue Cluu-App im Einzelfall aussieht, hängt von den individuellen Anforderungen des Unternehmens ab © MicroNova

