08.12.2017

Cloud-Lösung von EB ermöglicht sprachgesteuertes Echtzeit-Feedback Infotainment

Elektrobit (EB) stellt die Softwarelösung EB velima vor, mit der Automobilhersteller eine Funktion für sprachgestütztes Kundenfeedback in Echtzeit erhalten. Sie wird direkt in ihre Fahrzeuge integriert. Die Software nutzt dabei intelligente Cloud-Services.

© Elektrobit

Fahrer und Passagiere können mit EB velima direkte, mündliche und bis zu einer Minute lange Rückmeldungen zu Leistungen und Features des Fahrzeugs geben - per Knopfdruck oder indem ein Signalwort laut ausgesprochen wird. Die Nutzer benötigen hierzu kein Fachvokabular, denn EB velima ist mit natürlichem Sprachverständnis (NLU: Natural-Language Understanding) ausgestattet.

EB velima gibt Autofahrern die Möglichkeit, sich direkt mit dem Hersteller auszutauschen. Damit bekommen die Hersteller bessere Informationen aus erster Hand, welche ihrer Funktionen einwandfrei arbeiten und welche nicht so gut beim Endkunden ankommen.

EB velima soll die bisherigen Forschungsmethoden ergänzen und könnte laut EB sogar Evaluierungen mit Fokusgruppen, Umfragen, Studien und Tests ersetzen. Branchenexperten gehen davon aus, dass die Automobilindustrie jährlich über eine Milliarde US-Dollar für Marktforschung ausgibt.

Integration in CRM-Systeme

Wenn eine Nachricht einmal mittels EB velima vom Autofahrer oder von Passagieren versendet wurde, kommt sie in Elektrobits skalierbarer Cloud an. Dort wird sie mittels Spracherkennungstechnologie und moderner NLU-Analyse aufbereitet und landet schließlich auf den individuell angepassten Dashboards der Automobilhersteller. Dort kann die Nachricht nach Stichworten wie Antrieb, Komfort und Spritverbrauch gefiltert oder nach Gefühlslage der Mitteilung gewichtet werden. Diese Daten von EB velima lassen sich in bereits laufende CRM-Systeme integrieren.

Obwohl EB velima für im Fahrzeug eingebaute Systeme der Automobilhersteller entwickelt wurde, kann es auch in mobile Apps oder andere Geräte eingebaut werden.

