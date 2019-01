Merken Gemerkt

08.01.2019

Cloud-basierte Entwicklungs-Plattform Design-Tools

ON Semiconductor kündigt mit dem Strata Developer Studio eine Cloud-basierte Entwicklungsplattform an, die laut Anbieter eine nahtlose, personalisierte und sichere Evaluierungs- und Entwicklungsumgebung für ON Semiconductors Technologien bietet.

© ON Semiconductor

Die Strata-Plattform bietet laut ON eine schnelle und einfache Möglichkeit, mit Evaluierungs- und Entwicklungsboards zu arbeiten und neueste Dokumentation, Produktinformationen, Design- und Anwendungshinweise sowie Referenzdesign-Dateien direkt auf dem Desktop bereitzustellen. Diese Funktionalität macht Strata nach eigener Angabe zum umfassendsten Entwicklungstool der Branche.

Alle neuen Evaluierungsboards von ON Semiconductor werden in Zukunft „Strata-Ready“ sein, d.h. sie werden vom Strata Developer Studio automatisch erkannt, sobald sie an den Host-Rechner angeschlossen werden. Die Plattform bietet eine Benutzerschnittstelle zum Board, was eine direkte Kontrolle der Konfigurationsparameter und eine visuelle Rückmeldung der Board-Funktionen ermöglicht. Gleichzeitig lädt Strata alle Design-Informationen herunter, die ein Entwickler benötigt, um mit der Evaluierung oder dem Design zu beginnen.

Das Strata Developer Studio wird als eine von Microsoft signierte Anwendung bereitgestellt, die eine Verbindung zu ON Semiconductors SaaS-Plattform herstellt. Damit steht laut Anbieter eine sichere Authentifizierung, Datenübertragung und vollständige Informationseingrenzung mithilfe verschlüsselter und den EU-Datenschutzbestimmungen (GDPR) entsprechenden Datenbanken zur Verfügung. Alle Informationen und Sicherheitstechniken entsprechen den Cybersicherheitsrichtlinien des NIST (National Institute of Standards und Technology).

Die Roadmap für das Strata Developer Studio sieht weitere Funktionen vor, wenn zukünftige Boards unterstützt werden. Erste Boards umfassen ein konfigurierbares Multifunktions-Logikgatter, ein duales 100W-USB-PD-Automotive-Ladesystem und eine universelle Offline-USB-C-PD-Stromquelle mit 200 W und vier Anschlüssen.

