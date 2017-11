Merken Gemerkt

08.11.2017

Chip-Varistoren für Automotive-Applikationen

TDK hat ihr Produktportfolio an Chip-Varistoren für Automotive-Applikationen um die AVRH-Serie erweitert. Die Bauelemente sind typabhängig für eine maximale Betriebsspannung von 19 V bis 70 V bei Kapazitätswerten zwischen 4,7 pF und 50 pF ausgelegt.

Die Überspannungsschutz-Bauelemente sind in der IEC-Baugröße 1005 (EIA 0402) mit Abmessungen von 1,0 x 0,5 x 0,5 mm3 verfügbar. Die Bauelemente sind für einen Betriebstemperaturbereich von -55 °C bis +150 °C ausgelegt, können Kontaktentladungen von 25 kV entsprechend IEC 61000-4-2 aushalten und sind nach AEC-Q200 qualifiziert.

Um die für Automotive-Applikationen erforderliche Zuverlässigkeit zu erreichen, kommt bei der Serie eine besondere Beschichtungs-Technologie zum Einsatz. Dadurch sind die Bauelemente für die verschiedensten Steuergeräte sowie für Bussysteme wie LIN, CAN, CAN-FD und FlexRay geeignet. Darüber hinaus können die Chip-Varistoren in Systemen eingesetzt werden, die zur Kommunikation BroadR-Reach, MOST oder Automotive-Ethernet nutzen.

