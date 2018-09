Merken Gemerkt

05.09.2018

05.09.2018

Chip unterstützt CAN FD-Protokoll mit Datenraten bis zu 5 MBit/s Kommunikation

Infineon führt zwei sogenannte SBC-Familien (System Basis Chip) ein: Lite und Mid-Range+. Damit sind SBCs verfügbar, die das ISO CAN FD-Protokoll mit Datenraten bis zu 5 MBit/s unterstützen. SBCs kombinieren auf einem Chip Spannungsversorgungen, Kommunikations-Bus-Schnittstellen (CAN, LIN) und Überwachungsfunktionen.

© Infineon

Lite SBC-Serie ist laut Hersteller für geringe Systemkosten optimiert. Sie integriert einen CAN-Transceiver und adressiert zahlreiche Anwendungen wie kabelloses Laden im Fahrzeug, Stickoxid-Sensoren, Schalthebel und die Lichtsteuerung. Die leistungsfähigeren Mid-Range+ SBCs verfügen über einen CAN- und bis zu zwei LIN-Transceiver.

Neben der schnellen Kommunikation ermöglichen die SBCs laut Infineon auch einen geringeren Stromverbrauch. Mit der Partial Networking-Funktion senken sie die Stromaufnahme, indem das Steuergerät in einen Sleep- oder Stop-Modus versetzt wird, wenn es gerade nicht benötigt wird. Darüber hinaus verfügt die Lite SBC-Familie über eine Ladungspumpe, um n-Kanal-Leistungs-MOSFETs an der High-Side zu treiben. Damit kann z.B. die Verbindung zu einer externen Last während des Sleep-Modus getrennt und der Ruhestrom weiter gesenkt werden.

Alle Bausteine der SBC-Familie verfügen über Diagnose- und Überwachungs-Funktionen, um Safety-Konzepte für die Steuergeräte zu unterstützen. Dazu zählen die Überwachung der Unterspannung, ein Window-Watchdog mit Reset-Funktion, Fail-Safe-Betriebsmodus und ein Fail-Safe-Ausgang. Bei der Mid-Range+ Familie können darüber hinaus externe Lasten mit vier High-Side-Schaltern angesteuert werden.

Die Mid-Range+ Familie steht bereits zur Verfügung, während die Lite SBC-Varianten ab Oktober 2018 erhältlich sein sollen.

