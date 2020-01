Merken Gemerkt

09.01.2020

CarMaker von IPG Automotive jetzt mit Schnittstelle zur Verkehrssimulation PTV Vissim Messen und Testen

Ab sofort kann die Simulation des Verkehrs mit den Simulationslösungen der CarMaker-Produktfamilie von IPG um eine Schnittstelle zur Verkehrssimulationssoftware PTV Vissim ergänzt werden. Die so geschaffene Simulationsumgebung verbindet das Gesamtfahrzeugverhalten, die Möglichkeiten der Modellintegration und Sensormodellierung von CarMaker mit dem Verkehrsverhaltensmodell von PTV Vissim und die darin enthaltene Steuerung von Lichtsignalanlagen und Fußgängern.

© IPG Automotive

Das Interface erlaubt eine Co-Simulation beider Programme, welche die Möglichkeiten der Kernanwendungsbereiche vereint: Virtuelle Teststrecken mit Fahrspur-, Linien- und Straßenhöhenprofil können mit dem Scenario Editor in CarMaker erstellt und mithilfe eines Konverters in das Dateiformat für PTV Vissim konvertiert werden.

Die Konfiguration des Verkehrsverhaltens und der Lichtsignalanlagen erfolgt anschließend in PTV Vissim. Die Positionen der Verkehrsobjekte (inkl. Fahrradfahrern und Fußgängern) werden in CarMaker übertragen, sodass der virtuelle Prototyp in ständiger Wechselwirkung mit den dargestellten Verkehrsobjekten in den Verkehrsszenarien agieren kann. Diese Co-Simulation dient Forschungs- und Entwicklerteams als Informationsgrundlage für künftige Anpassungen am Fahrzeug.

