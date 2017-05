Merken Gemerkt

08.05.2017

CAN/USB Gateway für Fahrzeug-Bedienelemente

Das MouseGatewayCAN1 MGC1 von Nickl Elektronik-Entwicklung ermöglicht es, den Original Touch-/Dreh-Drück-Steller oder Lenkradtasten im Fahrzeug-CAN-Bus als PC-Eingabegerät (Tastatur + Maus/Touchpad) per USB nutzen zu können.

© Nickl Elektronik-Entwicklung

Damit kann die in Fahrzeugen schwierig einsetzbare normale Computer-Maus oder Trackball-Tastatur entfallen und stattdessen mit dem für den mobilen Einsatz optimierten Touch-/Dreh-Drück-Steller (z.B. Comand/iDrive/MMI Touch Controller) gearbeitet werden. Dabei können Eingaben z. B. am Touch-Dreh-Drück-Steller weiterhin über den CAN-Bus zum Steuergerät übertragen oder nach der Umschaltung ausschließlich (Routing) an den Computer via USB-Port geleitet werden. Die Umschaltung kann per externem Schalter oder mit einer Tastenkombination erfolgen. Per MouseGatewayCAN1 MGC1 können zusätzliche CAN-Botschaften generiert und zyklisch versandt werden. Alternativ können im Fahrzeug bisher unbelegte/freie oder belegte Tasten am CAN-Bus z.B. im Lenkrad nur eingelesen (Monitoring) und an den Computer als Tastatureingabe via USB-Port geleitet werden. Die original CAN-Nachrichten bleiben dabei immer unverändert bestehen. Sämtliche Funktionen können mit dem MG-Config Softwaretool konfiguriert werden. Das MouseGatewayCAN1 MGC1 ermöglicht ergonomisches Bedienen nahezu aller Computersysteme in Fahrzeugen wie z. B. für Notebooks, Rechner mit externem Display und auch für ImageCutter/Hub-Systeme für CID-Fahrzeugdisplays.

www.nickl.de/de/Products/Interface/MGC