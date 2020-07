Merken Gemerkt

20.07.2020

CANbus-Interface-Modul Sensordaten sammeln

Eltec Elektronik hat Interface-Karten für die Kommunikation von sicherheitskritischer Infrastruktur entwickelt, die als Mezzanine-Boards auf ein Computer-Board gesteckt und über SPI oder PCI Express angesteuert werden.

ELTEC bietet ein CANbus-Interface-Modul für Condition Based Monitoring. ©Volker Nothdurft www.desoto.de

Integriert in den Automotive-LTE-Router CyBox RT 2-A ermöglichen die Module das Sammeln von Betriebs- und Sensordaten für Condition Based Monitoring sowie eine sichere Übertragung der Zustandsdaten und Diagnose- und Störmeldungen, um eine vorbeugende Wartung zum richtigen Zeitpunkt gewährleisten zu können.

Das CyBox IO CAN Modul realisiert eine Schnittstelle zum CANbus (CAN V2.0B) und verfügt über zwei interne Puffer für die Datenerfassung, die vom Controller mit einer Datenrate von 1 Mbit/s gesteuert werden. Über separate Sub-D-Steckverbinder kann Daisy-Chaining realisiert werden. Die Host-Schnittstelle ist als SPI-Interface auslegt und bietet damit die nötige Schnelligkeit für jede Art von CAN-Transaktion.

Im uni-direktionalen Read-only-Modus wird jeder Eingriff in die Steuerung verhindert, indem ein Schreiben auf den Bus in Hardware blockiert wird. Diese rückwirkungsfreie Kommunikation sorgt dafür, dass Steuerprozesse, Bussignale oder Schreibvorgänge nicht beeinflusst werden. Optional ist das Modul aber auch als bidirektionale Version verfügbar.

Eltec bietet darüber hinaus ein Evaluierungskit auf Basis des Automotive-Wireless-Routers CyBox RT 2-A. Das Kit enthält neben dem Router das CAN-Modul und erforderliches Zubehör wie Antennen, Adapter, Kabel und Stromversorgung.

www.eltec.de