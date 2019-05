Merken Gemerkt

21.05.2019

CANape von Vector Informatik unterstützt ADMA-Kreiselsystem von GeneSys Messen und Testen

Für die ADAS-Erprobung unterstützt CANape von Vector Informatik mit einem Treiber nun das ADMA-Kreiselsystem von GeneSys. Damit können Anwender mittels Ethernet-Schnittstelle ADMA-Messdaten mehrerer vernetzter Fahrzeuge vollsynchron und in Echtzeit erfassen und miteinander verrechnen.

Das GNSS-gestützte Kreiselsystem ADMA von GeneSys wird als Referenzsystem bei der Erprobung von Fahrerassistenzsystemen (ADAS) und von automatisierten Fahrfunktionen eingesetzt. Durch die Implementierung des ADMA-Treibers ab CANape Version 16.0 Service Pack 5 können Anwender künftig die synchronen ADMA-Messdaten mehrerer Fahrzeuge in CANape via Ethernet / WLAN erfassen.

Mit dem GNSS-gestützten Kreiselsystem ADMA lassen sich alle Bewegungszustände wie Beschleunigung, Geschwindigkeit, Position, Drehgeschwindigkeit, Lage- und Schwimmwinkel eines Fahrzeugs mit hoher Präzision unter Bewegung erfassen. Darüber hinaus ermöglicht die ADMA DELTA-Funktion zentimetergenaue Messungen zwischen mehreren Fahrzeugen, wie z.B. Messung des Abstandes, der Relativgeschwindigkeit und des Relativwinkels. Dies erfolgt in Echtzeit nur mittels WLAN-Verbindung zwischen zweier ADMAs, eine zusätzliche Hardware ist nicht erforderlich. Die Berechnung erfolgt direkt im ADMA. Dadurch wird die Validierung und der Test aller Arten von Abstandssensoren (z.B. Radar oder LIDAR) und Fahrerassistenzsystemen (z.B. Abstandswarner ACC, Auffahrwarnsystem FCW und Notbremsassistent AEB) einfacher und zuverlässiger.

Erfassung vollsynchroner ADMA-Messdaten mit CANape mittels WLANVerbindung

mehrerer ADMAs. © GeneSys Elektronik

Anwendungsgebiete

CANape erfasst unter anderem Messdaten gängiger hochauflösender Radar-, Video- und LIDAR-Sensorkomponenten wie IBEO HAD, Quanergy oder Velodyne und µEye-Kameras sowie weitere Kameras, die über einen DirectX-Treiber verfügen. Dank des von Vector implementierten ADMA-Treibers ist das GNSS-gestützte Kreiselsystem von GeneSys nun auch als Referenzsystem einsetzbar, stellvertretend für alle hochpräzisen inertialen Messeinheiten die speziell für die ADAS-Entwicklung und autonomes Fahren eingesetzt werden.

Synchronisation – online und offline

Die Messdaten des GNSS-gestützten Kreiselsystems ADMA beziehen sich auf die GPS-Zeit. Aufgrund des gleichen Zeitmasters können alle ADMAs miteinander synchronisiert werden. Dafür gibt es zwei Möglichkeiten: online in Echtzeit oder offline zur Messdatenauswertung. Die Echtzeit-Synchronisation ist beispielsweise schon während der Testfahrt mittels einer WLAN-Verbindung zwischen den im Test eingesetzten Fahrzeugen möglich. Vorteil: die Auswertung der ADMA-Daten findet in Echtzeit zeitgleich zur Datenerfassung statt. In der Offline-Synchronisation können auch Messdaten von nicht vernetzten Fahrzeugen mittels GPS-Zeitstempel zusammengeführt werden.

Neben der Evaluierung von Fahrerassistenzsystemen wie z.B. ACC, FCW, AEB und LDW ist das ADMA-Referenzsystem erste Wahl auch für fahrdynamische Untersuchungen und für autonomes Fahren. Es erfüllt alle Anforderungen der internationalen Teststandards.

