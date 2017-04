Merken Gemerkt

05.04.2017

CAN-Zeitstempel standardisiert

CAN in Automation (CiA) hat die Spezifikation CiA 602 herausgegeben, in der die Anforderungen an ein Zeitmanagement in CAN-Netzwerken beschrieben sind. Diese Beschreibung ist kompatibel zu dem AUTOSAR-Zeitmanagement.

Die Zeit wird erfasst, wenn die gesendete oder empfange CAN-Nachricht gültig ist – also mit dem sechsten Bit im End-of-Frame-Feld. Die 12-seitige Spezifikation definiert auch die möglichen Zeit-Auflösungen sowie einen freilaufenden Zähler. Das Schriftstück ist vor allem für Hersteller von CAN-Controller interessant. Das beschriebene Zeitmanagement kann sowohl in "klassischen" CAN-Netzwerken als auch in CAN-FD-Systemen genutzt werden. "Das standardisierte Zeitmanagement und das Zeitstempeln von CAN-Nachrichten ist von Bedeutung für zukünftige Vernetzung in Fahrzeugen," sagte Holger Zeltwanger, CiA Managing Director. Die zwei CAN-Nachrichten benötigende, spezifizierte Hardwarelösung ist kompatibel zu Softwarelösungen, die bereits eingesetzt werden. Aber sie ist genauer.

www.can-cia.org