Merken Gemerkt

Merken

07.12.2017

CAN-Tastatur-Module Bediensysteme

Die Tastaturmodule der K2-Serie von Graf-Syteco können frei programmiert werden und auch einfache Steuerungsaufgaben übernehmen. Die Tastaturen, die über eine integrierte CAN-Schnittstelle eingebunden werden, arbeiten dann nicht nur rein passiv, sondern können abhängig vom Zustand der Maschine beim Drücken einer Taste verschiedene Aktionen auslösen.

© Graf-Syteco

Die Tastaturen haben eine e1-Zulassung und erfüllen die Schutzart IP65. Sie sind laut Hersteller besonders geeignet für mobile Arbeitsmaschinen etwa im Agrar-, Bau- und Kommunalbereich.

Die Module bestehen je nach Typ aus vier oder fünf Kurzhubtasten sowie einem oder zwei digitalen Potentiometern. Sie können sowohl senkrecht als auch waagerecht eingebaut werden. Die integrierte Tastaturbeleuchtung, deren Helligkeit gedimmt werden kann, macht die Tastaturen auch bei Dunkelheit ablesbar. Mit einem Einzugsstreifen lassen sich alle Tasten individuell beschriften.

Durch die freie Programmierbarkeit lassen sich viele Funktionen realisieren, ohne dass die Steuerung benötigt würde. So ist es beispielsweise möglich, eine Funktion beim Druck auf eine Taste nur dann auszuführen, wenn die Maschine höchstens mit einer vorgegebenen Geschwindigkeit fährt. Die Programmierung kann entweder in C oder mit der Software GSVisu erfolgen.

zu Graf-Syteco