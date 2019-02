Merken Gemerkt

Merken

15.02.2019

CAN FD/LIN Netzwerk-Interface für PCIe Vernetzung

Mit dem VN1530 stellt Vector ein Netzwerk Interface vor. Der Anwender profitiert von 4 Onboard-Kanälen sowie 2 zusätzlich nutzbaren Piggybacks. Damit erhält der Anwender Kanalkombinationen für die Busanbindung an CAN (FD), LIN, K-Line und SENT.

© Vector

Das VN1530 ist ein 6-kanaliges Netzwerk-Interface für den Zugriff auf CAN- und LIN-Netzwerke über die PCIe-Schnittstelle. Das VN1530 verfügt laut Anbieter über alle zur Analyse, Simulation und Test von Steuergeräten, Sensoren und Gateways notwendigen Funktionen. Diese ermöglichen unter anderem Restbussimulationen, Messen der Kommunikationsdaten, End-of-Line-Tests und Flashen. Für CAN steht zusätzlich eine Transportprotokollbeschleunigung zur Verfügung. Entwickler können mit dem VN1530 unter anderem auch erweiterte LIN-Stresstests durchführen, beispielsweis für LIN 2.1-Konformitätstests.

Für Anwender mehrerer Geräte bietet das VN1530 die Möglichkeit, dass es mit mehreren Geräten und anderen Bussystemen, wie CAN (FD), LIN, FlexRay, MOST und Ethernet synchronisiert werden kann. XL-Treiber-Bibliotheken unterstützen zusätzlich eigene Kundenanwendungen.

weitere Informationen