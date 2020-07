Merken Gemerkt

Merken

03.07.2020

CAN-FD PC-Interface Aktive CAN-Karte

Automotive-Systeme verfügen oftmals über mehrere CAN- und CAN-FD-Netzwerke, die gleichzeitig an ein Test-, Monitoring- oder Steuerungssystem angebunden werden müssen. Speziell für diesen Einsatzbereich bietet HMS mit der CAN-IB 640/PCIe eine PC-Karte an, die über vier CAN-FD- (CAN) und LIN-Schnittstellen verfügt, wodurch die meisten Anwendungsfälle unter Einsatz einer Karte abgedeckt werden können. Sollten dennoch mehr Schnittstellen benötigt werden, kann dies durch den parallelen, treiberunterstützten Einsatz mehrerer Karten bewerkstelligt werden.

Mit der neuen CAN-IB 640/PCIe erweitert HMS Networks sein Ixxat CAN-Interface-Portfolio um eine Variante mit je vier Schnittstellen für CAN-FD (CAN) und LIN. © HMS Networks

Bei der CAN-IB 640/PCIe handelt es sich um eine aktive Karte, die in der Lage ist große Datenmengen in Echtzeit zu lesen, je nach Konfiguration zu filtern und mit einem Zeitstempel zu versehen. Alle Feldbusse sind über zwei D-Sub-9-Anschlüsse erreichbar, die zum Schutz der Karte und des PC-Systems galvanisch getrennt ausgeführt sind.

Fester Bestandteil sind umfangreiche Treiberpakete für Windows und Linux (inkl. SocketCAN). Die Treiber ermöglichen eine einfache und schnelle Entwicklung von kundenspezifischen Anwendungen – unabhängig vom Kartentyp – und ermöglich den flexiblen Wechsel zwischen den verschiedenen Kartentypen (USB, PCIe, PCIe Mini, Ethernet, etc.) ohne Anpassung der Kundensoftware. Für Windows werden von HMS – neben einem bereits im Lieferumfang enthaltenen, einfachen Monitoring-Tool – auch zahlreiche Analyse- und Konfigurationstools angeboten. Neben proprietären Treiberpaketen sind optional auch standardisierte APIs erhältlich – wie z. B. die J2534-Passthru- oder D-PDU-API. Damit wird die Anbindung an 3rd-Party-Tools, die ihrerseits die standardisierte API verwenden, vereinfacht.

www.ixxat.de/can-interfaces