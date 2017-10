Merken Gemerkt

30.10.2017

CAN-FD-Interface mit M.2-PCIe-Schnittstelle

Mit der PCAN-M.2 bedient Peak-System die M.2-PCIe-Schnittstelle zur Anbindung von CAN- und CAN-FD-Netzwerken. Die PCAN-M.2 erreicht eine Übertragungsrate bis zu 12 MBit/s für die maximal 64 Datenbytes eines CAN-FD-Frames.

Die M.2-Karte hat den Formfaktor 2280 und verfügt über die gängige Kontaktleiste mit B+M-Key und eine Sollbruchstelle. Letztere ermöglicht die Anpassung der Länge von 80 auf 60 Millimeter, dem Formfaktor 2260 entsprechend. Des Weiteren kann die PCAN-M.2 beliebig auf aktuellen Mainboardgrößen wie Mini-ITX bis hin zu E-ATX eingesetzt werden.

Per Verbindungskabel kann die Karte über D-Sub-Stecker an CAN- und CAN-FD-Busse angeschlossen werden. Jeder CAN-Kanal ist terminierbar und mit 300 Volt galvanisch entkoppelt. Die Karte ist als Ein- und Zweikanal erhältlich.

Im Lieferumfang befinden sich die Anwendung PCAN-View zur Darstellung des CAN- und CAN-FD-Verkehrs, mehrere APIs zur Entwicklung eigener Anwendungen mit CAN-Anbindung und Gerätetreiber für Windows sowie Linux.

