26.10.2018

Buck-Boost-Regler für Start-Stopp-Systeme von Fahrzeugen Stromversorgung

Rohm kündigt die Verfügbarkeit eines Buck-Boost-Stromversorgungs-Chipsatzes an, der sich laut Anbieter durch die branchenweit niedrigste Stromaufnahme auszeichnet. Er eignet sich für elektronische Steuergeräte für Cluster-Panels und Gateways in Start-Stopp-Systemen von Fahrzeugen.

Der Chipsatz beinhaltet einen DC/DC-Abwärtswandler mit Boost-Funktionalität (BD8P250MUF-C) und ein passendes spezielles Boost-IC (BD90302NUF-C). Der Primärchip (BD8P250MUF-C) nutzt Rohms Buck-Boost-Regelungstechnologie, den so genannten Quick Buck Booster. Dieser ermöglicht den Aufbau einer Buck-Boost-Stromversorgung, ohne die Eigenschaften der BD8P250MUF-C-Vorstufe zu beeinträchtigen. Dies ist möglich, da der nachfolgenden Stufe ein spezieller Boost-IC-Sekundärchip (BD90302NUF-C) hinzugefügt werden kann.

Das Ergebnis ist eine Leerlaufstromaufnahme von 8 µA und eine Ausgangsspannungsschwankung von ±100 mV bei einer Ausgangskapazität von 44 µF. Dies sorgt in Anwendungen, in denen in kurzer Zeit erhebliche Spannungseinbrüche auftreten können, wie bpsw. in Fahrzeugen mit Start-Stopp Systemen, für Stabilität. Darüber hinaus erlaubt die Quick-Buck-Booster-Technologie ein Platinen-Design, das sowohl Buck-Boost- als auch Buck-Stromversorgungs-Topologien zusammen mit den erforderlichen Peripheriekomponenten und Rauschunterdrückungsmaßnahmen integriert.

Zu den technischen Spezifikationen der ICs gehören Eingangsspannungsbereiche von 2,7 V bis 36 V (Buck-Boost-Topologie: BD8P250MUF-C, BD90302NUF-C) beziehungsweise 3,5 V bis 36 V (Buck-Topologie: BD8P250MUF-C) sowie eine Ausgangsspannung von 5,5 V mit ±2 % Genauigkeit. Die Leerlaufstromaufnahme liegt bei 8 µA (typ.) und die Schaltfrequenz bei 2,2 MHz. Der maximale Ausgangsstrom beträgt 0,8 A (Buck-Boost) bzw. 2,0 A (Buck). Der Betriebstemperaturbereich liegt zwischen -40 °C und +125 °C.

Der Chipsatz ist seit September 2018 in Musterstückzahlen und ab Januar 2019 in OEM-Stückzahlen verfügbar.

