Merken Gemerkt

Merken

02.12.2019

Brose Seitentürantrieb im selbstfahrenden Volvo XC90 Mechatronik

Brose liefert Seitentürantriebe für das erste autonom fahrende Fahrzeug des schwedischen Automobilherstellers Volvo Cars. Ende des Jahres rollen die ersten selbstfahrenden Volvo XC90 für den Fahrdienstvermittler Uber Advanced Technologies Group vom Band. Es ist das erste Serienfahrzeug des Herstellers, das für das autonome Fahren entwickelt wurde – und der erste Einsatz des Brose Seitentürantriebs, der 2017 auf der Internationalen Automobilausstellung vorgestellt wurde.

© Volvo Cars

Das Fahrzeug wurde Anfang des Jahres auf dem „Uber Elevate Summit“ in Washington, D.C. präsentiert und befindet sich derzeit in der Vorproduktion im Volvo Werk in Torslanda/Schweden. Mit seinem Antrieb zum automatisierten Schließen von Seitentüren trägt Brose zur Realisierung des selbstfahrendem XC90 bei. Der Grund: Wenn der Nutzer die Tür beim Verlassen nicht richtig schließt, muss das Fahrzeug in der Lage sein, dies selbst zu tun, bevor es abfährt oder nachdem es angehalten hat.

Da der Antrieb vorhandene Türschnittstellen nutzt, konnte der Automobilzulieferer ihn in die bereits bestehende Türarchitektur des XC90 integrieren. Das System von Brose umfasst den Antrieb, ein elektronisches Steuergerät, den elektrischen Fensterheber und ein Seitentürschloss mit Zuziehhilfe. Eine Funktion zum selbsttätigen Öffnen von Türen mit integriertem Kollisionsschutz wird in späteren Versionen eingeführt.

Brose liefert für den autonom fahrenden XC90 zudem Heiz-/Klimagebläse, Kühlerlüftermodule, elektrische Lenkungsmotoren, Sitzstrukturen und Systeme zum berührungslosen Öffnen und Schließen von Heckklappen.

weitere Informationen