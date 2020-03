Merken Gemerkt

Merken

03.03.2020

Boundary-Scan-Struktur in Mikrocontrollern emulieren Testsysteme

Mit dem Feature „Emulation Based Interconnection Test“ (EmuBIT) hat Göpel electronic seine Test- und Programmiersoftware System Cascon erweitert. Damit lassen sich Module eines Mikrocontrollers nutzbar machen, die den Baustein zu einem Testinstrument umfunktionieren.

© Göpel electronic

Durch die Einbindung des eigentlich Nicht-Boundary-Scan-fähigen Mikroprozessors in Verbindungstests kann die Prüfabdeckung auf der Baugruppe erhöht werden. EmuBIT emuliert dabei eine Boundary-Scan-Struktur in den Mikrocontroller, so dass viele Pins - insbesondere die GPIOs Ports (General Purpose In Out ports) - genauso genutzt werden können, wie es mit Boundary-Scan-Zellen möglich wäre. Dadurch kann der Microcontroller automatisch in Verbindungstests zusammen mit anderen Boundary-Scan-Bauteilen eingebunden werden.

Bisher war es laut Göpel electronic nur schwer möglich, die Pins Nicht-Boundary-Scan-fähiger Mikroprozessoren automatisiert im Fertigungsprozess zu testen. Dazu musste speziell angepasste Software entwickelt werden. Mit der EmuBIT-Technologie soll dieser Aufwand wegfallen, da die Tests vollautomatisiert in der Plattformsoftware System Cascon generiert und ausgeführt werden. Es sind laut Anbieter keine Kenntnisse über die internen Strukturen des Mikroprozessors oder Mikrocontrollers mehr notwendig. Das unterstützt auch Elektronikfertiger (EMS-Dienstleister) dabei, Tests im Fertigungsprozess anzubieten und umzusetzen.

Durch den Einsatz standardisierter Testpattern für den Verbindungstest können Fehler pingenau lokalisiert werden. Bei früheren funktionalen Testmethoden konnte laut Göpel nicht immer auf die Boarddaten zugegriffen werden, was jedoch für eine optimale Fehlerauswertung unabdingbar ist. Mit der EmuBIT-Technologie können jetzt Fehler sowohl im Schaltplan, als auch im Layout der Baugruppe exakt angezeigt werden.

Testabdeckung ohne (oben) und mit (unten) EmuBIT © GÖPEL electronic

weitere Informationen