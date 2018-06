Merken Gemerkt

29.06.2018

Board-to-Board-Steckverbinder bis 125°C hitzebeständig Steckverbinder

Die Board-to-Board-Steckverbinder der Serie 5656 von Kyocera verfügen über einen Kontaktabstand von 0,5mm und einen Toleranzausgleich, der eine Hitzebeständigkeit bis zu +125°C garantiert. Die Steckverbindern können z.B. in Navigations- und Infotainment-Systemen oder Millimeterwellen-Radarsystemen eingesetzt werden.

© Kyocera

Automobile Infotainment- und Assistenzsysteme benötigen Steckverbinder, die zwei Anforderungen erfüllen. Zum einen müssen sie bei hohen Temperaturen zuverlässig funktionieren. Zum anderen müssen sie stabile Kontakte bei Vibrationen und Erschütterungen gewährleisten. Die Board-to-Board-Steckverbinder wurden gezielt für diese Anforderungen entwickelt: Sie sind resistent gegen Hitze bis +125°C und verfügen über eine patentierte Toleranzausgleichsmechanik, die eine Verbindungstoleranz von ±1,0 mm (Verbindungstoleranz zu Kontaktabstand: 200 %) sowohl in X- als auch in Y-Richtung garantieren. Dieser Wert ist laut Kyocera 2,2 mal höher als bei Standard-Steckverbindern.

Die geringe Toleranz gewährleistet zuverlässige Verbindungen, da die Steckverbinder bereits bei der Montage einen größeren Positionsversatz bzw. Schlupf der zu verbindenden Komponenten ausgleichen können und im Betrieb über eine höhere Unempfindlichkeit gegen Vibrationen und Erschütterungen verfügen.

Die Steckverbinder der Serie 5656 sind in zwei Varianten erhältlich: Einer geraden Ausführung, die im rechten Winkel zur Platine angebracht wird und somit den Einschub des Kontaktsteckers in vertikaler Richtung ermöglicht, sowie einer rechtwinkligen Ausführung, die parallel zur Platine angebracht wird, um den Einschub des Kontaktsteckers in horizontaler Richtung zu ermöglichen.

Das Sortiment umfasst weitere Varianten: Die Ausführung mit Kontakten für Spannungsversorgung ist für die Übertragung höherer Stromstärken wie etwa für den Anschluss an Netz- beziehungsweise Batteriestrom ausgelegt. Auch Kombinationen mit Pins für Signal- und Stromversorgung sind erhältlich. Die spezielle Formgebung der Kontakte schiebt Verunreinigungen aus dem Kontaktbereich und gewährleistet so zuverlässige Verbindungen. Die Struktur der Steckverbinder unterstützt die visuelle Prüfung der Verbindung von Platinen entweder durch Draufsicht oder den Einsatz eines optischen Prüfgeräts.

