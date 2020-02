Merken Gemerkt

Merken

20.02.2020

Bluetooth-Tester für Bluetooth Low Energy bis Version 5.2 Messen und Testen

Die Bluetooth-Tester der R&S CMW-Plattform unterstützen die Power-Control-Testroutinen der Bluetooth Low Energy (LE) Version 5.2. Außerdem lassen sich laut Hersteller Rohde & Schwarz nur mit diesen Messgeräten alle spezifizierten HF-Tests bis Bluetooth LE 5.0 über die Luftschnittstelle messen.

© Rohde & Schwarz

Die Bluetooth Special Interest Group hat Ende 2019 erste Spezifikationen für BLE 5.2 verabschiedet. Das betrifft zunächst neue Power-Control-Funktionen. Rohde & Schwarz hat dafür bereits die spezifizierten Tests in die Bluetooth-Testsoftware seiner Wireless Tester der R&S CMW-Plattform integriert. Mit Bluetooth LE 5.2 sollen darüber hinaus erweiterte Audio-Funktionen ähnlich wie bei Bluetooth Classic zur Verfügung stehen. Sobald die Spezifikationen hierzu abgeschlossen sind, will Rohde & Schwarz den Funktionsumfang seiner Bluetooth-Tester entsprechend erweitern.

Bluetooth LE Test Mode

Weiter stellt Rohde & Schwarz den Bluetooth LE Test Mode für Bluetooth LE 5.0 vor. Mit ihm können Hersteller ähnlich wie bei Bluetooth Classic alle HF- und Pre-Conformance-Tests an ihren Bluetooth-LE-Komponenten über die Luftschnittstelle durchführen. Der neue Test Mode basiert auf den Mobilfunktestern der CMW-Plattform von Rohde & Schwarz und eignet sich für Messungen in der Entwicklung, in Testkammern und in der Produktion. Zusätzlich misst der R&S CMW bei Bluetooth-LE-Empfängern neben der vorgeschriebenen PER (Packet Error Rate) auch die BER (Bit Error Rate) einer Übertragung.

HF Conformance Tests

Darüber hinaus sind mit einem R&S CMW alle Bluetooth HF Conformance Tests durchführbar, von Bluetooth Classic über Bluetooth LE bis hin zu ersten Tests gemäß Bluetooth 5.2. Mit ihm sind auch eine Vielzahl von Audiotests an Bluetooth-BR/EDR-Verbindungen (Basic Rate/Enhanced Data Rate) möglich.

weitere Informationen