15.03.2018

BLDC-Controller für sensorlose Motoren Motorsteuerung

Allegro MicroSystems stellt einen sensorlosen BLDC-Controller vor. Die Automotive-Version des A5932 ist ein Treiber-IC für 3-Phasen-BLDC-Lüftermotoren in Automobilanwendungen, die sehr geringe Vibrationen und eine geringe Geräuschentwicklung verursachen sollen.

© Allegro

MOSFET-Gate-Treiberausgänge ermöglichen skalierbare Motorströme, angepasst an die Anwendung. Eine GUI-Schnittstelle sorgt laut Allegro für eine schnellere Evaluierung und Markteinführung. Das Treiber-IC eignet sich, so der Hersteller, vor allem für Lüfter, die in Sitzen, für die Batterie, das Infotainment und die Scheinwerfer zum Einsatz kommen.

Die Motordrehzahl wird über eine PWM-Signal am Drehzahl-(SPD-)Eingang eingestellt. Ein sinusförmiges Spannungsprofil wird schon beim Motorstart an die Wicklungen angelegt, um einen sanftes Anlaufen und allmählichles Hochfahren auf die gewünschte Drehzahl zu gewährleisten. Das Treiber-IC arbeitet im Eingangsspannungsbereich von 5,5 bis 50 V und im Betriebstemperaturbereich von -40 bis 150 °C.

Der A5932 wird im 24-poligen 4 mm × 4 mm QFN-Gehäuse mit Exposed Thermal Pad (Endung -ES) und im 24-poligen TSSOP-Gehäuse mit Exposed Thermal Pad (Endung -LP) ausgeliefert. Das QFN-Gehäuse ist mit einer Wettable Flank ausgestatte, was eine visuelle Inspektion der Lötstellen auf der Leiterplatte ermöglicht. Die Gehäuse sind bleifrei und mit 100% matt-verzinntem Leadframe ausgestattet.

