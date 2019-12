Merken Gemerkt

Merken

10.12.2019

BlackBerry QNX Hypervisor erhält ASIL D-Zertifizierung Safety

Der QNX Hypervisor 2.0 for Safety erhielt von den Prüfern des TÜV Rheinland die ISO 26262 ASIL D-Zertifizierung. Nach Unternehmensangaben ist das der weltweit erste kommerzielle Hypervisor mit dieser Zertifizierung. BlackBerry QNX wird von Automobilherstellern für ihre Fahrerassistenzsysteme, digitalen Kombiinstrumente, Verbindungsmodule, Freisprech- und Infotainment-Systeme genutzt.

© BlackBerry

Mit dem QNX Hypervisor 2.0 for Safety können Entwickler sicherheitskritische Systeme (Beispiel Body Domain Control) von nicht sicherheitskritischen Systemen (Beispiel Infotainment) trennen. So kann gewährleistet werden, dass sich relevante Anwendungen bei einem Systemausfall isoliert und verlässlich verwalten lassen.

Der nach ISO 26262 ASIL D sicherheitszertifizierte QNX Hypervisor 2.0 for Safety wird gemeinsam mit BlackBerrys Produktportfolio an Automotive-Angeboten vom 7. bis 10. Januar 2020 auf der Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas zu sehen sein. BlackBerry stellt im Las Vegas Convention Center an Stand 7515 in der North Hall aus.

