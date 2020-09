Merken Gemerkt

09.09.2020

Beratung bei Künstlicher Intelligenz Validierung autonomer Fahrfunktionen

MicroNova hat ein umfassendes Beratungs- und Projektangebot zum Einsatz von Künstlicher Intelligenz gestartet. Viele Unternehmen in der Automobilbranche prüfen derzeit, in welcher Form sie KI für eine effizientere Datennutzung einsetzen können. MicroNova unterstützt sie dabei in den Bereichen Datenanalyse und Machine Learning (ML).

Die Experten unterstützen Unternehmen zunächst bei der Auswahl des richtigen Verfahrens für den angestrebten Anwendungsbereich. Dabei stehen Aspekte wie Kosten, Effizienz und Flexibilität des Systems im Mittelpunkt. Nach der Bedarfsermittlung und der Auswahl des geeigneten Tools unterstützt das Team aus Experten für Data Science und Machine Learning im gesamten Projektverlauf: von der Prototypenentwicklung bis hin zur produktiven Umsetzung der Lösung in der Organisation. Dabei kommen meist Methoden aus der agilen Software-Entwicklung zum Einsatz.

Dr. Klaus Eder, Vorstand bei MicroNova. © MicroNova

"Vor allem im Hinblick auf die Validierung autonomer Fahrfunktionen mit ihren Unmengen an Variablen sehen wir hier großes Potential," erklärt Dr. Klaus Eder, Vorstand bei MicroNova. "Eine gründliche Bestandsaufnahme und Vorbereitung der Daten bildet eine wichtige Voraussetzung für die Identifikation der entsprechenden Verbesserungsmöglichkeiten und die Entwicklung von KI-Systemen."

www.micronova.de