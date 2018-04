Merken Gemerkt

05.04.2018

Batteriemodule und Controller für den Automotive-Einsatz Ladetechnik

Eberspaecher Vecture hat neue Lösungen für Batteriemanagement-Systeme (BMS) entwickelt. Dazu gehören Batteriemodule und Controller der skalierbaren µC-BMS-Familie, die je nach Anwendung flexibel konfiguriert werden können.

Einsatz finden die integrierten BMS in Industrie 4.0-Anwendungen oder bei Schnellladefunktionen von Batterien, die besonders langlebig sein sollen. Auf Basis eines µC-BMS-Controllers entwickelte das Unternehmen eine Controller-Familie, die anwendungsspezifisch appliziert wird. Die Batteriemanagement-Systeme überwachen und steuern je nach Bedarf zwischen vier und 22 Zellen. Mit Hilfe von On-Board Feldeffekt-Transistoren (FET) sowie On-Board- oder externen Kontaktoren lassen sich die Leitungspfade der Batterien öffnen und schließen. So werden Lade- und Entladeströme kontrolliert. Die Kommunikation zwischen Batterien und BMS erfolgt – je nach Controller der Produktfamilie – über CAN, I/O-Schnittstellen oder kabellos via Bluetooth LE.

Skalierbare Batteriemodule

Weiterhin hat Eberspaecher Vecture 7-kWh-Batteriemodule vorgestellt, die von 12 bis 48V skalierbar sind. Die Module benötigen keine Peripherie und können in verschiedene Fahrzeuge integriert werden. Die Batteriemodule eignen sich damit zum Beispiel für Reisemobile mit autarker Stromversorgung.

Eberspächer zeigt die Produkte auf der Battery Show Europe in Hannover vom 15. bis 17. Mai 2018.

