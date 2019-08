- Batteriemanagement-IC erweitert Reichweite von Hybrid- und Elektrofahrzeugen

Der ISL78714 erfüllt die strengen Zuverlässigkeits- und Leistungsanforderungen von Batteriepack-Systemen für alle Elektrofahrzeugvarianten einschließlich HEV/PHEV mit Sicherheitsfunktionen, so dass Automobilhersteller die ISO 26262 ASIL-D-Konformität (Automotive Safety Integrity Level) erreichen können. Darüber hinaus überwacht und misst er Über-/Unterspannung, Temperatur, Leitungsunterbrechungen und den Fehlerstatus für 112 Zellen in weniger als 10 ms bzw. für 70 Zellen in 6,5 ms. © Renesas