08.12.2020

Autonome Fahrzeuge mit Microsoft Azure entwickeln Cloud Computing

dSpace bietet Kunden seine Lösungen für die Entwicklung von Fahrerassistenzsystemen und für das autonome Fahren nun auf der Cloud-Computing-Plattform Microsoft Azure an. So entsteht eine integrierte End-to-End-Lösung für die datengetriebene Entwicklung, die es Automobilherstellern und -zulieferern ermöglicht, sich auf die Entwicklung von Algorithmen zu konzentrieren und Markteinführungen fristgerecht umzusetzen.

Bei der Entwicklung von ADAS/AD-Funktionen fließen große Datenmengen von Sensoren über Busse und in Netzwerken. Ebenso fallen große Datenvolumina bei der Szenariogenerierung zur Analyse des Verhaltens der Software, einzelner Systeme, Subsysteme sowie kompletter, integrierter Systeme an. Diese Daten müssen zu einem nutzbaren Format angereichert werden und sich leicht an Arbeitsgruppen verteilen lassen, die an KI-basierter Entwicklung, Datenwiedergabe sowie an Simulations- und Validierungsaufgaben arbeiten. Dies erfordert ein leistungsstarkes, flexibles und zentralisiertes Datenspeichersystem sowie eine skalierbare Recheninfrastruktur mit KI- und ML-basierten Tools, die nahtlos in der gleichen Umgebung ausgeführt werden können.

dSpace bietet Kunden seine Lösungen für die datengetriebene Entwicklung von Fahrerassistenzsystemen und für das autonome Fahren auf der Cloud-Computing-Plattform Microsoft Azure.© dSpace

dSpace adressiert diese Anforderungen durch die Zusammenarbeit mit Microsoft und bietet End-to-End-Lösungen für den kompletten ADAS/AD-Simulations- und Validierungsprozess, einschließlich Datenaufzeichnung, Datenanreicherung, fortschrittlicher Simulationsmodelle und Datenmanagement-Software. Ergänzt wird dieses Angebot durch die weltweit verfügbare, offene und skalierbare Microsoft-Cloud-Plattform. „Durch die Zusammenarbeit mit Microsoft können wir unsere Expertise in den Bereichen Cloud Computing und Big Data weiter ausbauen", erklärte Martin Goetzeler, CEO von dSpace.

