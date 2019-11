Merken Gemerkt

15.11.2019

Automotive-Sicherung Bauelemente

Mit der AEO 10.3x38 stellt Schurter eine Hochleistungssicherung für Spannungen bis 1000 VDC und Ströme bis 50 A vor, die sich laut Hersteller für anspruchsvolle Automotive-Anwendungen eignet. Eine Vielzahl von Montagemöglichkeiten macht den flexiblen Einsatz möglich.

Hohe Spannungen und hohe Ströme treten in Elektrofahrzeugen vielfach auf. Die Batteriepacks mit mehreren Tausend Akkuzellen speichern enorme Mengen an Energie, um entsprechende Fahrleistungen und Reichweiten bei kürzestmöglichen Ladezeiten zu erbringen. Zur Absicherung solcher Leistungen braucht es belastbare und hochzuverlässige Sicherungen. Anwendung finden sie etwa beim BMS (Battery Managment System), On- sowie Offboard-Chargern, DC/DC-Wandlern sowie anderen, hohen Spannungen ausgesetzten Systemen.

Eine Schwachstelle jeder Schmelzsicherung ist die Verbindung von Schmelzleiter und Kontaktkappe. Üblicherweise ist diese als Lötstelle ausgeführt. Im Produktionsprozess der Sicherung ist diese Technik aber nicht immer 100 % fehlerfrei handhabbar. Zuverlässiger ist eine Kontaktierung mittels Schweißen. SCHURTER setzt hier ein neuartiges Verfahren ein, das die Zuverlässigkeit garantiert.

Vielfältige Montagemöglichkeiten

Die Sicherungen der AEO-Serie bieten eine Vielzahl möglicher Montagemöglichkeiten. Neben der reinen Sicherung, die nach einem Sicherungshalter (empfohlenes Modell: Schurter CSO) verlangt und der klassischen Montage direkt auf eine Leiterplatte, stehen auch schraubbare Laschen für die Oberflächen- oder eine flächenbündige Montage (Axial Mount) zur Verfügung.

