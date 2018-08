Merken Gemerkt

31.08.2018

Automotive-Security-Entwicklungskit Fahrzeugsicherheit

Mit dem CryptoAutomotive In-Vehicle Network (IVN) TrustAnchor/Border Security Device (TA/BSD) Entwicklungskit von Microchip Technology können OEMs und Tier-1-Zulieferer sichere vernetzte Fahrzeugsysteme einführen – beginnend in vorrangigen Bereichen mit höchstem Schutzgrad und ohne Unterbrechungen an anderer Stelle.

Das CryptoAutomotive-TA/BSD-Entwicklungskit ist laut Microchip ein das einzige sicherheitsspezifische Tool in der Automotive-Branche. Es emuliert einen sicheren Knoten in einem Fahrzeugnetzwerk und bietet einen intuitiven Ausgangspunkt, um mehr Sicherheit zu gewährleisten. Das Tool ist flexibel ausgelegt und unterstützt jede OEM-Implementierung, indem Hersteller den Knoten so konfigurieren können, dass er verschiedenen Spezifikationen und Branchenstandards entspricht. Das Tool demonstriert die sichere Speicherung von Schlüsseln, die Authentifizierung der elektronischen Steuereinheit (ECU), hardwarebasierte Krypto-Beschleuniger und andere Verschlüsselungselemente. Zusammen mit einem Host-Mikrocontroller ermöglicht es Entwicklern, Funktionen wie sicheres Booten und CAN-Authentifizierung (Controller Area Network) hinzuzufügen, einschließlich der Umwandlung von CAN-2.0-Nachrichten in CAN-FD (Flexible Data Rate) mit angehängten MACs (Message Authentication Codes).

Mit dem Companion-Ansatz und TA/BSD-Emulationskit können OEMs ihre vorhandenen Mikrocontroller (MCUs) und bestehende MCU-Firmware entsprechend der Sicherheitsstandards verwenden, indem sie später den Companion-Chip, den das Kit emuliert, hinzufügen. Die Companion-Chips werden vorprogrammiert geliefert und beinhalten integrierte Sicherheitsmaßnahmen, um eine echte hardwarebasierte Verschlüsselung bereitzustellen. Dieser Add-on-Ansatz bietet Vorteile gegenüber einem Redesign.

Das Tool kann mit jeder ECU, Architektur, Konfiguration oder jedem Bus verwendet werden und bietet somit die Flexibilität, bestehende Systeme ohne großes Redesign mit höherer Sicherheit auszustatten. Die Companion-Chip-Lösung erfordert minimale Änderung am MCU-Code, was geringste oder gar keine Auswirkungen auf die vorhandenen Sicherheitsbewertungen der Host-MCU zur Folge hat. Dieser Ansatz erübrigt auch intern vorzuhaltendes Sicherheits-Know-how. Das Tool bietet eine onlinebasierte grafische Benutzeroberfläche (GUI) mit vorkonfigurierten Optionen, um die Implementierung zu vereinfachen. Das TA/BSD-Entwicklungskit für CryptoAutomotive-Sicherheits-ICs (DM320112) ist ab sofort zum Preis von 250 US-$ erhältlich.

