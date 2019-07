Merken Gemerkt

03.07.2019

Automotive-qualifizierte Magnetfeld-Sensoren für die Batterieüberwachung Strommessung

TDK erweitert ihr Micronas Magnetfeld-Sensor-Portfolio durch die Sensoren der Reihe CUR 423x, die unter anderem für Strommessungen in Automotive-Anwendungen entwickelt wurden. Diese Sensoren basieren auf der TMR-Technologie von TDK und werden unter der Marke „Micronas“ mit dem curSENS-Logo vertrieben.

© TDK Micronas

Die CUR 423x-Sensoren sind für Gleich- und Wechselstrommessungen in Hochstrom-Anwendungen geeignet und können Ströme über 1200 A messen. Die Vorteile der galvanischen Trennung von Laststrom- und Messkreis kommen in Hochvolt-Batterieüberwachungssystemen in Hybrid- und Elektrofahrzeugen (xEV) zum Tragen. Ein gutes Signal-Rausch-Verhältnis und ein Gesamtfehler unter einem Prozent (Vollausschlag) über die Betriebstemperatur ermöglichen laut Hersteller präzise Strommessungen in Anwendungen mit einer Signalbandbreite von bis zu 5 kHz. Muster des Sensors sind ab dem vierten Quartal 2019 erhältlich.

Alle für den Closed-Loop-Betrieb erforderlichen Komponenten wie Kompensationsspule, Shuntwiderstand und TMR-Sensorbrücke sind in einem 1 mm dünnen TSSOP16-SMD-Gehäuse integriert. Die Programmierung von digitaler Offset- und Gain-Temperaturkompensation, Tiefpassfilter und Klemmung lässt sich mit den Programmier-Tools von TDK-Micronas durchführen.

Zwei Versionen verfügbar

Es stehen zwei Sensorvarianten mit Flussdichtebereichen von ±7 mT und ±40 mT zur Verfügung. Eine Feineinstellung der Feldbereiche ermöglicht die Anpassung an unterschiedliche Strommessbereiche in der Anwendung. Stromsensormodule mit dem CUR 423x können in der Produktion über den Ausgangspin programmiert werden. Vom Kunden wählbare Ausgangsformate, wie SENT gem. SAEJ2716 Rev.4, SPI oder vollständig ratiometrisch analog ermöglichen eine Anpassung an die Anwendungsanforderungen.

Der CUR 423x wurde gemäß ISO26262 entwickelt und bietet Funktionale Sicherheit der Stufe „ASIL-B ready“, was durch eine Reihe von integrierten Diagnosefunktionen erreicht wird. Der CUR 423x ist AEC-Q100 qualifiziert und wurde für Automotive-Anwendungen im Temperaturbereich von –40 °C bis +170 °C (TJ) entwickelt.

