19.10.2017

Automotive-Prozessoren mit Security-Modul

STMicroelectronics hat Automotive-Prozessoren entwickelt, die über ein spezielles Security-Modul verfügen. Sie sollen helfen, vernetzte Automobile vor Cyber-Bedrohungen zu schützen. Die Chips sind robust und für eine maximale Betriebstemperatur von 105°C spezifiziert.

Vernetzte Dienste, die von Telematik-Einheiten, Wi-Fi-Hotspots, Bluetooth-Funktionen und Nachrüst-Ausstattungen wie OBD-Dongles (On-Board Diagnostics) unterstützt werden, bieten Autofahrern und Passagieren auf ihren Fahrten mehr Sicherheit und Produktivität sowie bessere soziale Anbindung und Unterhaltung. Leider entsteht durch diese Konnektivität aber eine Angriffsoberfläche für potenzielle Hacker.

Die Lösung

ST kombiniert sein Know-how im Bereich der Security-Chips mit seinen Automotive-Halbleitern, die Sicherheits- und Qualitäts-Standards der Industrie entsprechen. Die neuen Telematik- und Konnektivitäts-Prozessoren der Telemaco3P-Familie (STA1385 und Varianten) sind Automotive-Mikroprozessoren, in die ein spezielles isoliertes Hardware Security Module (HSM) integriert ist. Das HSM dient als unabhängiger Sicherheitswächter zur Überwachung des Datenaustauschs und zur Verschlüsselung und Authentisierung der übertragenen Nachrichten. Das HSM überprüft die Authentizität der empfangenen Nachrichten und etwaiger externer Geräte, die einen Verbindungsversuch unternehmen, und bietet gleichzeitig einen Abhörschutz.

Die Chips sind robust und für eine maximale Betriebstemperatur von 105°C spezifiziert. So lassen sie sich auch an Orten einsetzen, an denen es extrem heiß werden kann – zum Beispiel in intelligenten Antennen auf oder direkt unter dem Fahrzeugdach.

Die Automotive-Prozessoren sind Bestandteil einer Strategie von ST zum Angebot von Produkten mit eingebauten Security-Funktionen. Dazu gehören eigenständige Sicherheitselemente (ST33) und Mikrocontroller mit eingebautem Flash-Speicher (SPC5). ST bietet Partnern ab sofort Entwicklungsmuster des STA1385 an. Die Aufnahme der Massenproduktion ist für Mitte 2018 vorgesehen.

