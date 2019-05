Merken Gemerkt

02.05.2019

Automotive-MOSFETs mit Kupfer-Clip PCIM Europe 2019

Toshiba Electronics Europe zeigt auf der PCIM Europe Lösungen für Automobil-, Leistungs- und Motorsteuerungs-Applikationen. Dazu zählt die MOSFET-Technologie DTMOS VI, die hinsichtlich der Schlüsselzahl (Figure-of-Merit, FoM) optimiert wurde. Sie basiert auf dem Durchlasswiderstand und der Gate-Drain-Ladung (QGD * R(ON)) und ist ein Maß für die Reduktion der statischen und Schaltverluste.

Die DTMOS VI Bausteine bieten laut Hersteller hohe höchste Effizienz in Anwendungen wie Leistungsschalter. Sie sind im Standard TO-247- und TO-220F-Gehäuse lieferbar. Ein neues SMD Package, TO-Leadless (TOLL) - einschließlich der Option einer Kelvin-Source - wird in Kürze eingeführt.

Automotive ist ein Schlüsselsektor für Leistungshalbleiter. Diese Bausteine werden unter anderem im Antriebsstrang, in Sicherheitssystemen, im Komfortbereich und in der Fahrzeugbeleuchtung eingesetzt. Verlustarme Lösungen sind kritisch für diese Applikationen, um die Wirtschaftlichkeit zu verbessern, die Emissionen konventioneller Fahrzeuge zu reduzieren und die Reichweite von EVs und HEVs zu erweitern. Toshibas Automotive-MOSFET-Technologien verwenden einen Kupfer-Clip als Ersatz der dünnen Aluminium Wirebonds und verbessern damit die Stromtragfähigkeit. Diese Clips reduzieren außerdem die Verluste, und verbessern die thermische Performance - beides ist für moderne Automotive-Applikationen von Bedeutung.

Weitere Lösungen

Die am Stand von Toshiba gezeigten Lösungen helfen den Entwicklern auch bei der Steigerung der Systemzuverlässigkeit, sowie bei der Verringerung der Baugröße und des Gewichts. Mechanische Relais unterliegen über ihre Lebensdauer hinweg einem signifikanten Verschleiß. Sie werden deshalb zunehmend durch Fotorelais ersetzt, die keine Abnutzung zeigen und höhere Zuverlässigkeit in kompakten Gehäusen aufweisen.

Die kompakte VSON Foto Relais- Serie bietet eines der kleinsten derzeit verfügbaren Gehäuse. Die Bausteine basieren auf Toshibas eigener Chip-on-Chip (COC) Technologie und haben Abmessungen von 2mm x 1,45mm. Dies entspricht im Vergleich zu einem typischen mechanischen Relais einer signifikanten Volumenreduktion. Die Serie ist für raue Applikationsfelder ausgelegt, mit einer Betriebstemperatur bis herauf zu 110C.

Die PCIM Europe 2019 findet vom 7. bis 9. Mai in Nürnberg statt. Toshiba ist in Halle 9, am Stand 301 zu finden.

