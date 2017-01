Merken Gemerkt

10.01.2017

Automotive MLCCs mit Soft-Terminierung

TDK hat ihr Portfolio sowohl an Automotive MLCCs mit Soft-Terminierung als auch an MEGACAP Type Kondensatoren um Varianten mit C0G-Charakterisitik erweitert.

Bisher waren die Bauelemente in diesen robusten Designs, die einen hohen Schutz gegen Brüche durch Leiterplattenbiegung und thermische Schocks beim Löten bieten, mit den Keramiken X5R, X7R und X8R verfügbar. Die neuen Typen kombinieren die geringe relative Permittivität des C0G-Materials mit Nennkapazitäten von bis zu 300 nF und ermöglichen es, MLCCs in einem noch breiteren Spektrum von Applikationen einzusetzen, welche hohe Anforderungen an die Zuverlässigkeit stellen.

Die neuen MLCCs bieten eine große Kapazitätsstabilität selbst bei hoher DC-Bias-Beaufschlagung. © TDK

Das Spektrum der Nennspannungen erstreckt sich von 50 V bis 3000 V. Die neuen MLCCs bieten eine große Kapazitätsstabilität selbst bei hoher DC-Bias-Beaufschlagung. Darüber hinaus weisen die Kondensatoren eine geringe Kapazitätsdrift von nur 0,3 Prozent über den Temperaturbereich von -55 °C bis +125 °C auf. Dank dieser guten Performance eignen sich diese Klasse-1-MLCCs besonders für hochstabile Resonanzkreise zum schnellen und effizienten drahtlosen Laden von Elektrofahrzeugen. Ein weiteres Anwendungsgebiet sind LLC-Resonanzkreise in Onboard-Ladeeinheiten für Plug-in Hybrid- und Elektrofahrzeuge. Darüber hinaus können mit ihnen auch andere Kondensator-Technologien ersetzt werden.