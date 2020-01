Merken Gemerkt

Merken

17.01.2020

Automotive-konforme LED-Abwärts-Treiber Beleuchtung

Die Automotive-konformen DC/DC-Abwärts-Wandler AL8843Q und AL8862Q von Diodes sind für die Ansteuerung einzelner LEDs und mehrerer LED-Stränge in und um Fahrzeuge herum ausgelegt. Zu den Anwendungen zählen das Tagfahrlicht (DRL; Daytime Running Lights) sowie Nebelscheinwerfer, Blink- und Bremsleuchten.

© Diodes

Mit einer Versorgungsspannung von 4,5 bis mindestens 40 V (AL8862Q bis 55 V) halten die beiden Treiber auch starken Spannungsschwankungen stand (z.B. Load Dumps beim Anlassen mit schwacher Batterie oder im Stopp-Start-Betrieb), ohne dass der LED-Ansteuerstrom beeinträchtigt wird. Die integrierten Treiber verfügen über einen Leistungs-MOSFET mit 40V/0,2Ω für den AL8843Q und 55V/0,4Ω für den AL8862Q. Darüber hinaus bieten sie eine Buck-LED-Treibersteuerung im Hysterese-Modus, die die Rückkopplungsschleife vereinfacht und stabile Abwärtswandler mit vier externen Bauelementen ermöglicht.

Zu den Merkmalen des AL8843Q zählt ein Eingangsspannungsbereich von 4,5 bis 40 V und ein Ausgangsstrom von 3 A, während der AL8862Q mit einer Eingangsspannung zwischen 5 und 55 V betrieben wird und am Ausgang bis zu 1 A liefert. Beide LED-Treiber unterstützen vollständiges PWM-Dimmen (0 bis 100%) – gesteuert entweder mit einem Analogeingang zwischen 0,4 und 2,5 V oder einem PWM-Signal, das von einem externen Mikrocontroller oder Host-Prozessor zur Verfügung gestellt wird. Zu den Sicherheitsmerkmalen zählen Übertemperaturschutz sowie Schutz gegen LED-Kurzschluss und Leerlauf. Der AL8862Q verfügt über einen Open-Drain-Pin für Störmeldungen, der bei Low einen fehlerhaften Zustand meldet.

AL8843Q und AL8862Q werden im SO-8EP-Gehäuse nach AEC-Q100 (Grad 1) ausgeliefert, unterstützen PPAP-Dokumentation und werden in IATF16949-zertifizierten Fabs hergestellt. Die Preise beginnen bei 0,35 US-$ für den AL8843Q und 0,40 US-$ für den AL8862Q (jeweils bei Abnahme von 1000 Stück).

weitere Informationen