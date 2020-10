Merken Gemerkt

Merken

01.10.2020

Automotive IoT Gateway Telematik in Nutzfahrzeugen

Mit dem neuen NG800 Automotive IoT Gateway unterstützt NetModule den voranschreitenden Einzug der Telematik in Fahrzeugen, insbesondere bei Nutzfahrzeugen. Es bietet die notwendige robuste Kommunikation zwischen On-Board Elektronik und Cloud-Anwendungen wie u.a. zur Überwachung der E-Mobilität, zur Unterstützung des Flottenmanagements und zur Durchführung von Diagnoseaufgaben.

© Netmodule

Die kundenspezifischen Zielanwendungen werden über das innovative modulare Konzept aus Software, Elektronik und mechanischen Komponenten ermöglicht. Dieser flexible Ansatz erlaubt unterschiedlichste Produktvarianten zu moderatem Investment, auch wenn nur geringe Stückzahlen gefertigt werden sollen.

Eine Schlüsselrolle in allen Einsatzbereichen spielt die drahtlose Kommunikation und die Übertragung der gesammelten On-Board Daten in ein anderes Netzwerk – dazu integriert die NG800 Plattform ein LTE Cat 4 Modem, WiFi 802.11 abgn, GNSS mit Dead Reckoning und Bluetooth low Energy (BLE). Über einen Molex CMC-Stecker lassen sich drahtgebundene Schnittstellen wie CAN, RS232, Automotive Ethernet oder Fast Ethernet anschließen. Für den rauen Einsatzbereich, u. a. an der Außenseite von Fahrzeugen, hat NetModule das multifunktionelle IoT-Gateway standardmässig mit einem IP65-klassifizierten Outdoor-Gehäuse versehen, als Option in IP69k Ausführung.

www.netmodule.com