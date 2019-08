Merken Gemerkt

14.08.2019

Automotive-IoT-Gateway für Mobilitätsdienste Mobile Dienste

Die embedded Linux Plattform owa450 von Owasys (Vertrieb: m2m) wurde dem Standard ITxPT angepasst, der die Interoperabilität zwischen IT-Systemen im öffentlichen Verkehr ermöglicht. Der ITxPT-Standard wird durch die EU gefördert.

© Owasys

Der owa450-Rechner verfügt über ein globales LTE-Funkmodul. Ein optionaler Ethernet-M12-Anschluss unterstützt bis zu 100 MBit/s Datenübertragungsraten. Die zentralen Komponenten sind ein Cortex A8 CPU, 512 MB RAM, 1 GB Flash, mehrere digitale und analoge Schnittstellen und bis zu 4xCAN-Bus. Als Betriebssystem setzt Owasys auf Debian mit einer Reihe von vorkompilierten Programmen und Paketen. Ein Development Kit ist ebenfalls erhältlich.

Das System ist eine Lösung, um Sensoren zu erfassen, angeschlossene Aktoren zu steuern und die Daten bereits am Entstehungsort zu verarbeiten und aggregiert über Mobilfunk an eine Cloud-Applikation zu senden. Die Schnittstellen sind in der Lage verschiedenartige Peripheriesysteme anzubinden und auszuwerten. Die owa450 ist ein Gerät, das die Digitalisierung von Mobilitätsdiensten, wie beispielsweise Fuhrpark- und Flotten-Management, Zustandsüberwachung und Betriebsdatenerfassung ermöglicht.

